V tiskani Demokraciji preberite: Namesto dogovora buren prepir v Beli hiši

Ameriški predsednik Donald Trump bi moral z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim podpisati dogovor o redkih rudninah med obema državama, a se je obisk Zelenskega v Beli hiši sprevrgel v prepir.

Trump hoče za podporo Ukrajini dogovor o rudninah, s katerim naj bi ZDA dobile zagotovila za poplačilo vseh milijard, ki so jih do sedaj namenile Kijevu. Zelenski je najprej zavrnil takšen predlog, zaradi česar sta si z novim ameriškim predsednikom izmenjala kar nekaj ostrih besed, čeprav se je zdelo, da sta državi našli rešitev in da se bo njun odnos znova umiril. Ukrajinska delegacija z Zelenskim na čelu je v petek, 28. februarja, tako obiskala Washington, da bi z ZDA podpisala dogovor. Namesto tega pa je pred kamerami svetovnih medijev prišlo do še ostrejšega prepira med Trumpon in njegovim podpredsednikom JD Vanceom ter Zelenskim. Ukrajince so predčasno odslovili iz Bele hiše.

Dogovor o redkih rudninah

Trump si je že od začetka februarja prizadeval za sklenitev dogovora, ki bi ga morala z Zelenskim podpisati konec minulega tedna. Dogovor določa, da bi Ukrajina v zameno za pomoč ZDA slednjim zagotovila redke rudnine. Dogovor ni vključeval varnostnih zagotovil, brez katerih pa po besedah Zelenskega ne more priti do premirja. Po drugi strani pa Trump meni, da bi takšna jamstva moral dati Bruselj, ne Washington. Že pred podpisom dogovora je tudi glede prizadevanj Zelenskega o vstopu Ukrajine v Nato dejal, da lahko na to pozabijo. Dodal je, da bi morala za obrambo Ukrajine prispevati Evropa veliko več. Po podatkih nemškega raziskovalnega inštituta Kiel so ZDA namreč do konca prejšnjega leta kot največja donatorka Ukrajini namenile že slabih 120 milijard dolarjev, Evropska unija pa manj od polovice tega. Trump je zato dejal, da bodo tako ZDA »dobile svoj denar nazaj«. Pred obiskom Zelenskega v Beli hiši je ukrajinski premier Denis Šmigaj sporočil, da je vlada dogovor potrdila. Z dogovorom naj bi ustanovili skupni sklad, ki bo namenjen obnovi Ukrajine. Ukrajinski naravni viri naj bi ostali ukrajinski, od njihovih prihodkov pa bi Ukrajina v sklad prispevala 50 odstotkov. Sredstva bi prispevale tudi ZDA.

