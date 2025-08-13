33.2 C
Ljubljana
četrtek, 14 avgusta, 2025
e-Demokracija
ENG
...

V tiskani Demokraciji preberite: Levičarski istospolni aktivist vodil mednarodno pedofilsko mrežo

FokusIzpostavljeno
(foto: shutterstock)

Piše: Andrej Sekulović

Francoski lokalni aktivist LGBT je bil lani aretiran kot vodja pedofilske mreže. Posiljevali, mučili in omamljali so otroke. Mediji šele sedaj poročajo o dogodku. Med žrtvami je tudi deklica z invalidnostjo. Pedofil je bil kandidat skrajno leve stranke na volitvah.

Francosko javnost je letos julija pretresel gnusen primer spolnih zlorab otrok. Na dan so prišle podrobnosti o pedofilskem obroču, katerega glavni akter je 32-letni socialni delavec Pierre-Alain Cottineau, ki je bil zelo dejaven v političnem in družbenem življenju svojega kraja. Ciottineau je namreč znan aktivist za pravice istospolnih in nekdanji član ter kandidat levičarske stranke Nepokorna Francija. Obtožen je, da je bil vodja pedofilske mreže, ki je spolno zlorabljala in posiljevala otroke. Najbolj grozljivo je to, naj bi bili med njimi nekateri stari samo pol leta, najstarejši pa naj bi bili stari pet let. A če se ob tem sprašujemo, kako je mogoče, da obstajajo tako izprijene pošasti v človeški podobi, to še ni vse. Med žrtvami naj bi bili tudi invalidni otroci, svoje žrtve pa so pedofili omamljali s sedativi, da bi jih laže posiljevali in zlorabljali. Čeprav je bil Cottineau aretiran v občini Oudon že 23. septembra 2024 na letališču Nantes‑Atlantique po vrnitvi iz Tunizije, so o tem grozljivem primeru začeli mediji v Franciji in drugje poročati šele letos julija, ko se je preiskava še bolj poglobila.

Celoten članek si lahko preberete v tiskani izdaji Demokracije!

Tednik Demokracija – pravica vedeti več!

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

Fokus

Trump pred srečanjem s Putinom potrdil: ne bo odločitve v Ukrajini brez predsednika Zelenskega

Fokus

Saj ni res, pa je: KPK v primeru zaposlitve Črnčeca na SDH ustavila preizkus in podala zgolj “priporočila”

Fokus

Slovenija gospodarsko vse bolj gospodarsko nazaduje, podjetniki so zelo zaskrbljeni, Golob pa spet zavaja

Fokus

Kako Al Jazeera služi kot strateško orožje v propagandni vojni proti Izraelu

© Nova obzorja d.o.o., 2025