V tiskani Demokraciji preberite: Levičarski istospolni aktivist vodil mednarodno pedofilsko mrežo

Piše: Andrej Sekulović

Francoski lokalni aktivist LGBT je bil lani aretiran kot vodja pedofilske mreže. Posiljevali, mučili in omamljali so otroke. Mediji šele sedaj poročajo o dogodku. Med žrtvami je tudi deklica z invalidnostjo. Pedofil je bil kandidat skrajno leve stranke na volitvah.

Francosko javnost je letos julija pretresel gnusen primer spolnih zlorab otrok. Na dan so prišle podrobnosti o pedofilskem obroču, katerega glavni akter je 32-letni socialni delavec Pierre-Alain Cottineau, ki je bil zelo dejaven v političnem in družbenem življenju svojega kraja. Ciottineau je namreč znan aktivist za pravice istospolnih in nekdanji član ter kandidat levičarske stranke Nepokorna Francija. Obtožen je, da je bil vodja pedofilske mreže, ki je spolno zlorabljala in posiljevala otroke. Najbolj grozljivo je to, naj bi bili med njimi nekateri stari samo pol leta, najstarejši pa naj bi bili stari pet let. A če se ob tem sprašujemo, kako je mogoče, da obstajajo tako izprijene pošasti v človeški podobi, to še ni vse. Med žrtvami naj bi bili tudi invalidni otroci, svoje žrtve pa so pedofili omamljali s sedativi, da bi jih laže posiljevali in zlorabljali. Čeprav je bil Cottineau aretiran v občini Oudon že 23. septembra 2024 na letališču Nantes‑Atlantique po vrnitvi iz Tunizije, so o tem grozljivem primeru začeli mediji v Franciji in drugje poročati šele letos julija, ko se je preiskava še bolj poglobila.

