V tiskani Demokraciji preberite: Je mogoč mir v krvaveči »Sveti deželi«?

Piše: Milan Gregorič

V slovenskih levičarskih krogih zasledimo pogoste obsodbe Izraela zaradi domnevnih zločinov v Gazi. Tudi naš tržaški rojak Marij Čuk se je v nagovoru v Strunjanu dne 22. 3. 2024 v spomin na krut predvojni fašistični poboj otrok ob obsojanju vsakršnega nasilja včeraj in danes dotaknil te teme.

Dejal je, da »kar se dogaja v Gazi, je popoln genocid …«, in se vprašal, ali, je to branjenje neodvisnosti. »Branjenje zemlje, ki je bila iztrgana drugim?«

Kdo je komu iztrgal Palestino?

V zvezi z izjavo, da so Judje »iztrgali Palestino drugim ljudem«, bi navedel nekaj podatkov iz Wikipedije, da so npr. bile v Palestini že v 11. stoletju pred n. št. ustanovljene judovske kraljevine, ki so s prekinitvami vladale tisoč let. Pa da so Judje (Izraelci) doživeli svoje prve eksoduse že v prvem in drugem stoletju našega štetja, ko so se nekajkrat neuspešno vojaško uprli Rimljanom in so jih slednji množično razselili po Rimskem imperiju. Sledil naj bi bil pogrom nad Judi pod bizantinskim cesarjem Heraklejem med letoma 628 in 629.

