V tiskani Demokraciji preberite: Dosje Dovos, 3. del: Milosavljevićevemu podjetju milijoni evrov

Vlada Roberta Goloba je prejšnji teden sprejela sklep, s katerim je na predlog ministrstva za obrambo, ki ga vodi Borut Sajovic (Gibanje Svoboda), ustanovila strateški svet za obrambno tehnološko in industrijsko bazo ter odpornost.

Svet bo deloval kot vladno posvetovalno telo. Član sveta je tudi Damir Črnčec, pred kratkim imenovan tudi za predsednika novoustanovljenega orožarskega holdinga Dovos v lasti Slovenskega državnega holdinga (SDH), kjer je po novem tudi zaposlen.

Golobovi odstopili od nakupa boxerjev

Vse to v javnosti povzroča številne pomisleke. V Demokraciji smo v zadnjih dveh številkah že opozorili tudi na nekatere druge, po mnenju strokovnjakov in naših virov sporne zadeve ministrstva za obrambo v času zdajšnje vlade. Ta se je kmalu po nastopu odpovedala projektu nakupa modularno bojnega kolesnega vozila 8×8, znanega kot boxer. Gre za sodobno oklepno vozilo, ki se uporablja za transport pehote, izvidnice, poveljniške naloge in podporo v boju. Njegova modularna zasnova omogoča preprosto prilagajanje različnim modulom (pogonski in misijski), kar ga naredi vsestransko uporabnega. Vozilo že uporablja več članic Nata. Slovenija se je z boxerjem ukvarjala v okviru načrtov za modernizacijo Slovenske vojske (SV), zlasti za izgradnjo srednje bataljonske bojne skupine. Začelo se je v letu 2018, Golobovi pa so nato odstopili od programa. Hkrati smo v javnosti kljub vsemu izvedeli, da ministrstvo za obrambo izdatno financira zasebno podjetje Valhalla Turrets, raziskave in razvoj.

