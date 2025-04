V tedniku Demokracija preberite: Afera SPIRIT ali kako bodo razdelili 280 milijonov evrov, če sploh?

Piše: Vida Kocjan

Za podjetja in občine je v novi finančni perspektivi 2021−2027, v operaciji Finančni instrumenti, dogovorjeni že v času Janševe vlade, na voljo skoraj 280 milijonov evrov. Porabiti jih je treba do leta 2029.

Ministrstvo za gospodarstvo je v začetku aprila glede na strahovito slabo črpanje evropskih sredstev, pri čemer je Slovenija na zadnjem mestu med članicami EU, ter glede na različne afere in zaplete, kot jih poznamo pri razpisih v Sloveniji (tudi v primeru SPIRIT), določilo pot, vendar obstaja veliko vprašanje, ali bo zdajšnja ekipa sploh sposobna urediti, da bo prišlo do poštenega in pravočasnega črpanja sredstev.

Sramotna afera SPIRIT

Afera SPIRIT se nanaša na razpis Javne agencije RS za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije za spodbujanje investicij v prestrukturiranje Zasavja in Savinjsko-šaleške (SAŠA) regije kot premogovnih regij. Šlo je za razpis v okviru Sklada za pravični prehod za obdobje 2024−2027. Na tem razpisu sta podjetji VonPharma SI in Vital QI, ki sta imeli leta 2023 skupaj le pet zaposlenih in 1,3 milijona evrov prihodkov, prejeli subvencije v višini 20 milijonov evrov . Zaradi razkritij o sumih nepravilnosti je direktor agencije SPIRIT Rok Capl odstopil, agencija pa je razveljavila celoten razpis. Agencijo SPIRIT, ki je v popolni državni lasti, kot vršilka dolžnosti vodi Tamara Zajec Balažic. Sklep o razveljavitvi razpisa je bil v Uradnem listu RS objavljen 28. februarja. Hkrati so napovedali nov razpis, ki naj bi bil predvidoma pripravljen v treh mesecih. To je do konca maja 2025, ko bodo predvidoma znova na voljo evropska sredstva, namenjena spodbujanju produktivnih investicij in odpiranju novih delovnih mest v premogovnih regijah.

