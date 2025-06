V ruskem napadu na Kijev je bilo ubitih najmanj 14 ljudi

By: C.R., STA

V ruskem napadu na Kijev je bilo ponoči ubitih najmanj 14 ljudi, več kot 40 jih je bilo ranjenih, so danes sporočile ukrajinske oblasti. Rusija je mesto napadla tako z droni kot raketami, iz več delov poročajo o požarih in poškodovanih stavbah. Več ljudi je bilo ranjenih tudi na območju Odese in Černigiva.

Kijev okolico je Rusija napadla s 175 droni, 14 krilatimi raketami in z najmanj dvema balističnima raketama.

“Glede na prva poročila so v Kijevu našli že 14 mrtvih,” je na Telegramu zapisal vodja vojaških oblasti v mestu Timur Tkačenko. Kot je dodal, med ruševinami še vedno iščejo ljudi, zato bo število smrtnih žrtev verjetno še naraslo.

Število smrtnih žrtev je potrdil tudi ukrajinski notranji minister Igor Klimenko. V napadu z droni in raketami je bilo po njegovih besedah ranjenih še najmanj 54 ljudi.

Župan Kijeva Vitalij Kličko je sporočil, da je med smrtnimi žrtvami tudi državljan ZDA.

Kot je dodal Klimenko, je bilo tarča napadov 27 lokacij v različnih predelih mesta. Zadeta so bila tako stanovanjska poslopja, izobraževalne ustanove kot ključna infrastruktura, je dodal.

Droni so ponoči napadli tudi regiji Odesa na jugozahodu države in Černigiv na severu, kjer je bilo ranjenih več ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vodja kabineta ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega Andrij Jermak je že obsodil nove ruske napade: “Moskva nadaljuje svojo vojno proti civilistom!”

Rusija tako nadaljuje napade na Ukrajino; pogovori med stranema so zastali – Moskva zavrača zahtevo Ukrajine in njenih evropskih zaveznic po brezpogojni prekinitvi ognja, Kijev pa ne pristaja na ruske zahteve, ki so ultimati.