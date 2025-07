V romskem naselju napadli uslužbenki CSD Kočevje

Piše: E-Maribor

Po napadu na ribniškega župana je premier Robert Golob zagotavljal, da so prebivalci Ribnice varni. A da temu le ni povsem tako, kaže nedavni dogodek. Prišlo je namreč do napada na uslužbenki s Centra za socialno delo (CSD).

Policijska postaja Ribnica je bila ob koncu minulega tedna okoli desete ure obveščena o dogodku v romskem naselju Goriča vas pri Ribnici, v katerem je bila po navedbah Slovenskih novic lažje poškodovana uradnica med opravljanjem naloge na podlagi sodne odredbe.

Uslužbenki ribniške enote Centra za socialno delo Kočevje (CSD) sta v romskem naselju zaključili postopek preverbe motornega vozila. Ko sta se želeli z avtomobilom odpeljati, sta pristopili dve ženski, nakar je ena od njiju udarila uradnico na sovoznikovem sedežu. Uradnica je od napada bolniško odstotna.

Policisti so zoper več oseb uvedli postopek o prekršku, obenem pa zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja, ki naj bi ga storila ženska. O vseh ugotovitvah in okoliščinah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so zapisali v sporočilu za javnost. Na CSD Kočevje so se zavili v molk. Toliko o tem, da je Slovenija varna država, kot zatrjuje Golob.