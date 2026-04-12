V reviji Demokracija preberite: Liberties je Soroseva mreža za demonizacijo in diskreditacijo evropskih konservativnih vlad

Piše: Jože Biščak

Pred kratkim je bilo objavljeno poročilo mreže Liberties Union for Europe (Liberties) o stanju vladavine prava v EU. Poročilo, ki se sklicuje na »dokaze« več deset nevladnih organizacij iz 22 držav, poudarja, da »pet članic EU-ja, Bolgarija, Hrvaška, Madžarska, Italija in Slovaška, dosledno in namerno spodkopava vladavino prava«.

Liberties ima sama sebe za neodvisno nevladno organizacijo, ki objektivno ocenjuje vladavino prava v državah Evropske unije. Zanimivo je le to, da se na udaru vedno znajdejo države, ki imajo desne, konservativne vlade.

Za vsem stoji George Soros

Zadeva postane malo bolj jasna, ko pogledamo, kdo z denarjem zalaga mrežo Liberties in kdo nevladne organizacije, ki pišejo poročila za posamezne države. Večino teh »neodvisnih« nevladnih organizacij je (predvsem v Vzhodni Evropi po padcu Berlinskega zidu) »pomagal« ustanoviti George Soros, njegova mreža fundacij pa je še danes njihov glavni donator.

George Soros in njegova mreža fundacij sta bila ključna pri ustanovitvi mreže Liberties Union for Europe ter sta še danes med njenimi glavnimi podporniki in donatorji. Drugi so: Ford Foundation, Oak Foundation, Civitates Evropska unija prek programa CERV (Državljani, enakost, pravice in vrednote) in posamezni zasebniki. Gre za tipičen primer mreže, v kateri so progresivne civilnodružbene organizacije, ki podpirajo množične migracije, agendo LGBT in zeleni prehod ter pod pretvezo obrambe demokracije in svoboščin delujejo proti desnim (konservativnim) politikam in vladam.

Poglejmo po državah, kdo piše poročila za Liberties Union for Europe. Iz spodnjega spiska je razvidno, da so od nevladnih organizacij ali združenj, ki pri poročilu sodelujejo, skoraj vse (ali pa so nekoč bile) posredno ali neposredno odvisne od denarja Georga Sorosa. V Sloveniji je to Mirovni inštitut.

