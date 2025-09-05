V novi številki Demokracije preberite: Vladajoči podpirajo Palestince, domačih problemov ne vidijo!

Piše: Vida Kocjan

Vladajoča koalicija (Gibanje Svoboda, SD in Levica) pod vodstvom Roberta Goloba se v pomanjkanju idej in predvsem sposobnosti ter kompetenc ukvarja le še z neobstoječo državo Palestino in s financiranjem tamkajšnjih teroristov, ki želijo izbrisati Izrael z obličja zemlje. Na težave domačih ljudi zavestno pozabljajo. Pravzaprav jim je za ni mar.

Promet stoji, ljudje umirajo zaradi pomanjkanja zdravstvenega varstva, vsak mesec dobimo nove davke, kupna moč se evidentno zmanjšuje, inflacija je nad evropskim povprečjem, izstopajo visoke podražitve hrane, gospodarska rast je komajda nad vodo, ljudje izgubljajo službe, konkurenčnost gospodarstva se zmanjšuje, nasprotno pa se javni sektor krepi, posledično tudi javna poraba, državne finance pa so v minusu.

Vendar vse to vlade Roberta Goloba ne moti, raje se ukvarjajo »s svetom« (in sami s seboj). S tem odvračajo pozornost z domačih problemov, na zunanjepolitičnem področju pa državi ne pomagajo. Z aktivistično zunanjo politiko polarizirajo domačo javnost in zmanjšujejo verodostojnost Slovenije kot nevtralnega akterja, na kar je že večkrat opozoril tudi nekdanji veleposlanik Tone Kajzer. Domače težave ostajajo nerešene.

