V novi Demokraciji preberite: Zaušnica ustavnega sodišča t. i. vladni zdravstveni reformi

Dan pred božičem je padla »ključna zdravstvena reforma« vladajoče koalicije, na katero je bil Robert Golob tako ponosen. Gradil jo je na ideološkosti in se šel boj z zdravniki. Ustavni sodniki so ga ustavili, z »reformo« bo padel tudi Golob.

Dan pred božičem, 24. decembra, je Ustavno sodišče RS izdalo delno odločbo, s katero je del novele zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej) razglasilo za neskladnega z ustavo. Zdravstveni reformi vladajoče koalicije (Svoboda, SD in Levica) pod vodstvom Roberta Goloba so tako prisolili zaušnico. Razveljavili so namreč ključni člen reforme, na katero so bili v koaliciji, posebej še Golob, zelo navdušeni. Šlo pa je za poskus stroge ločitve javnega in zasebnega zdravstva.

Protiustavnost, škodljivi ukrepi

Ustavni sodniki so soglasno ugotovili, da je reforma protiustavna, ker v veliki meri onemogoča dodatno, to je popoldansko delo pri čistih zasebnikih zunaj javne mreže.

Ustavno sodišče je sicer pritrdilo, da je cilj vlade, to je krepitev javne zdravstvene službe, legitimen in celo ustavno zahtevan, vendar izbrani ukrep prepovedi dela zdravstvenim delavcem ni sorazmeren. …

