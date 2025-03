V novi Demokraciji preberite: Vladajoča koalicija laže in zavaja ter ustvarja navidezno resničnost

Piše: Vida Kocjan

Laži in zavajajoče informacije o zmanjšanju čakalnih vrst v zdravstvu, zavajanje, da se javni dolg v državi znižuje, zavajanje o graditvi stanovanj, laži glede izvajanja reform, tudi plačne v javnem sektorju, laži okrog medijskega zakona, preusmerjanje pozornosti z nedela in nesposobnosti. To je nekaj bistvenih poudarkov o lažeh, zavajanju in slepomišenju aktualne koalicije (Gibanje Svoboda, SD in Levica) pod vodstvom Roberta Goloba.

Robert Golob je že svojo najnovejšo politično kariero začel z lažmi. Najprej je lagal, da ga je Janševa vlada odstavila z mesta predsednika uprave državnega podjetja Gen-I. Dejansko pa mu nadzorni svet ni podelil novega mandata. Nato je lagal o višini svoje plače. Pred kamerami nacionalne televizije je kazal neki list o 7.000 evrih plače, dejanski podatki so bili nekajkrat višji. Prikrival je tudi izplačila visokih nagrad v Gen-I, da o lažeh glede domnevne kraje identitete v romunski podružnici Raiffeisen bank niti ne govorimo. Prikrival je poslovalnice Gen-I na Balkanu, prek katerih se je pretakal denar, denarne mule so dvigovale velike vsote gotovine. To je le nekaj primerov, ki smo jih izpostavili za lažje razumevanje današnjega stanja, ko vlado vodi t. i. novi obraz globoke države Robert Golob. Mimogrede, zadnji teden pred aprilskimi volitvami leta 2022 so ga skrili, domnevno zaradi bolezni, v soočenja se je oglašal iz neke garaže v Solkanu, kot so takrat govorili bolje poučeni. Sicer pa Golob ni bil novi obraz, kot to še danes prek družbenih omrežij razširjajo nekateri. Bil je član LDS, nato Stranke Alenke Bratušek in Pozitivne Slovenije Zorana Jankovića. Speča celica torej, pripravljena na poziv.

Laži o javnem dolgu

Golobove laži in zavajanje imajo pomemben vpliv na javnost in delovanje države. V zadnjih tednih pa je »zablestel« z različnimi informacijami o zmanjšanju javnega dolga v Sloveniji. Koalicija je javno trdila, da so sprejeti ukrepi njihove vlade pripomogli k zmanjšanju javnega dolga, Golob pa je v enem od zadnjih intervjujev za slovenski spletni portal N1 govoril, da se javni dolg zmanjšuje. Dejstva pa so, da se javni dolg pod to vlado zvišuje. Koalicija namerava Slovenijo zadolžiti tudi v letu 2025. Dolg narašča, kar je razvidno iz grafike, ki jo objavljamo posebej, in to ne malo, višji je več tisoč milijonov evrov. Res pa je, da se javni dolg v deležu bruto domačega proizvoda (BDP) nekoliko znižuje, kar je posledica tudi rasti BDP zaradi visoke inflacije. Znesek dolga pa je iz leta v leto višji.

Golobova vlada je obljubljala tudi optimizacijo proračunskih izdatkov in večjo učinkovitost pri porabi sredstev. A dejstva kažejo, da izdatki naraščajo, prav tako javni dolg kljub obljubam o zmanjševanju. Realnost je torej daleč od tega, kar nam pripoveduje Robert Golob, vlada pa ne obvladuje fiskalnih izzivov.

