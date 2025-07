V novi Demokraciji preberite: Velika politična zaušnica slovenski levici

Piše: Petra Janša

Evropski parlament je prejšnjo sredo na plenarnem zasedanju v Strasbourgu sprejel Resolucijo o ohranjanju spomina na žrtve povojnega komunističnega obdobja v Sloveniji. Za resolucijo je glasovalo 357 poslank in poslancev, proti 266, 16 se jih je vzdržalo.

»Danes občutim zadoščenje. Glasovali smo o resnici in dostojanstvu. Ne samo za žrtve komunizma v Sloveniji, ampak tudi širše. Nobena družina, noben narod ne bi smel čakati desetletja, da pokoplje svoje ljubljene. Komunistični totalitarizem in njegovi zločini povsod po Evropi še niso doživeli polne politične in pravne obsodbe, kar nas pušča ranljive. Zanikanje preteklosti pa omogoča povratek grozot,« je dejala pobudnica peticije in resolucije Romana Tomc.

Vsebina resolucije

Resolucija navaja, da je bilo po drugi svetovni vojni več kot 100.000 prebivalcev Slovenije, ki so se upirali komunističnemu sistemu, žrtev različnih oblik nasilja, kar predstavlja hude kršitve temeljnih človekovih pravic, vključno s pravico do življenja, poštenega sojenja in dostojnega pokopa. Jugoslovanski komunistični režim je po navedbah zunajsodno usmrtil več deset tisoč civilistov in vojnih ujetnikov, več tisoč samo leta 1945. Dokument opominja na več kot 750 lokacij prikritih grobišč, ki razkrivajo sistematično prikrivanje teh zločinov. Golobova vlada je predlanskim ukinila dan spomina na žrtve komunističnega nasilja, državni zbor pa je sprejel zakon, ki prepoveduje uporabo simbolov nacizma, fašizma in kolaborantskih organizacij, ne pa tudi komunističnih simbolov. Resolucija poudarja, da hudodelstva zoper človečnost ne zastarajo in jih je treba presojati po enakih merilih, tudi ko gre za delovanje jugoslovanskih komunističnih oblasti. Vse totalitarne režime bi bilo treba obsoditi, njihovih simbolov pa ne poveličevati. Žrtve druge svetovne vojne in povojnega nasilja je treba dostojno pokopati.

