V novi Demokraciji preberite: Proces Trenta – odbit napad globoke države

Piše: Gašper Blažič

Na veliki petek je bila ob 14. uri na celjskem sodišču razglašena sodba v imenu ljudstva. Janez Janša, Branko Kastelic in Klemen Gantar so bili oproščeni obtožb. Za marsikoga, zlasti pa za tožilca Boštjana Valenčiča, je bilo to veliko presenečenje. Jasno je tudi, da bo temu sledila pritožba in odločanje višjega sodišča. Toda prvi, najnevarnejši napad je za zdaj odbit.

Predvsem zaradi dejstva, da je na področju pravosodja kritičen odziv širše javnosti razmeroma šibak, kar se je pokazalo že pri zadevi Patria. Doslej se je kar nekajkrat zgodilo, da je tranzicijska levica angažirala »nov obraz« in hkrati Janši podtaknila dejanja, ki jih ni storil.

Dolga brada zadeve Trenta

Zadeva Trenta ima dolgo brado, saj se je vse skupaj začelo pred dvajsetimi leti, ko je Janša prodal posest, ki je sicer ni nameraval prodati, če ne bi potreboval večjega stanovanja zaradi tega, ker je bil kot predsednik vlade varovana oseba. Kot je znano, je manjše stanovanje, v katerem je takrat stanoval, zamenjal za večjega, pri tem pa so v račun vzeli tudi prej omenjeno posestvo. Ta kupčija je prvič postala »problematična« pred volitvami leta 2011, ko so mediji dvigovali rating Zoranu Jankoviću. Nato jo je uporabil tedanji predsednik KPK Goran Klemenčič, ki je Janšo kot prvaka največje stranke, tedaj je bil drugič premier, javno osumil, da ima nepojasnjen »premoženjski presežek«. Poročilo, ki je sicer obremenjevalo tudi Jankovića, je bilo kasneje sodno odpravljeno. Janšo je nato preganjalo tožilstvo, medtem ko se je Janković pregonu izognil. Še takoj po tistem, ko je šel Janša zaradi Patrie v zapor, so ga pripeljali na sodišče kot jetnika, da so ga seznanili z začetkom postopka. Potem je preiskava v zadevi Trenta obtičala vse do leta 2020, ko je bila znova obujena takoj po Šarčevem »metu puške v koruzo«. Sodne obravnave so sicer potekale zadnje leto, ves ta čas se jih je avtor teh vrstic udeleževal in beležil številne preobrate, ki so obtožnico vse bolj potapljali.

