V novi Demokraciji preberite: Nepravilnosti pri poslovanju agencije SPIRIT: Revizorji gledali stran, podjetnikom se dela velika škoda

Piše: Vida Kocjan

V zvezi z Javno agencijo RS za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije (Spirit), ki organizacijsko spada pod ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, ki ga vodi minister Matjaž Han (SD), je čedalje več pripomb in nezadovoljstva.

Te se nanašajo med drugim na sporne zahteve o dopolnitvah pri Spiritovem razpisu septembra lani, opozarjajo pa tudi na velike zamude pri objavi rezultatov javnih razpisov.

Interna revizija spregledala veliko napako

Po preverjenih informacijah je interna revizija, ki je preučevala razpis JR INVEST september 2024 – NOO (Načrt za okrevanje in odpornost), spregledala veliko napako Spirita, povezano z dopolnjevanjem vlog tega razpisa. Sicer je težko verjeti, da bi revizija to spregledala, če je bila tudi pravno podkovana. Predvidevamo pa, da je bilo tako, saj revizija s strani laikov ni smiselna.

Naši viri navajajo, da je šlo za osnovnošolsko napako komisije, ki je obravnavala te vloge, zaradi katere je bilo več vlagateljev oškodovanih. Nekateri vlagatelji pa se šele sedaj, po prejemu odgovorov, zavedajo, kaj se je pravzaprav zgodilo. Obstajajo pa tudi nekateri, ki slepo verjamejo v državne ustanove in napake niso ugotovili.

Celoten članek si lahko preberete v tiskani izdaji Demokracije!

Tednik Demokracija – pravica vedeti več!