V novi Demokraciji preberite: Murgelska manufaktura novih obrazov – bo naslednji na vrsti »zeleni obramboslovec«?

Piše: Gašper Blažič

»Nekdo te je izdelal,«* (Someone manufactured you) se glasi eden najbolj kričečih stavkov, izrečenih v tretji sezoni legendarne in kontroverzne nadaljevanke Twin Peaks, katere glavni ustvarjalec je bil nedavno umrli režiser David Lynch.

Ta stavek – izrekel ga je sedaj že pokojni enoroki igralec Al Strobel enemu od dvojnikov agenta Cooperja, ki ga je upodobil Kyle MacLachlan – bi se lahko nanašal tudi na dogajanje v slovenski politiki. Predvsem v zadnjem času, ko v javnosti znova kroži ugibanje o t. i. murgelski tovarni novih obrazov zaradi napovedi evropskega poslanca Vladimirja Prebiliča, da se bo morda angažiral tudi v slovenski notranji politiki in prevzel »mesijansko« vlogo kreatorja nove stranke in novega prihodnjega premierja po modelu, ki je bil uporabljen že v preteklosti.

Prebiličev »eksodus« iz SD

Toda poglejmo bolj natančno. Vladimir Prebilič ni neznanec v slovenski politiki. Daleč od tega. Sedaj profesor na oddelku za obramboslovje na FDV se je leta 2008 pojavil v ekipi Pahorjeve SD kot vodja odbora za obrambo v Strokovnem svetu SD. Vodenje obrambnega ministrstva v času Pahorjeve vlade je nato prevzela Prebiličeva bolj izkušena kolegica s FDV Ljubica Jelušič, Prebiličeva somentorica pri doktoratu leta 2004. Očitno ga je dejstvo, da mu ni uspelo postati obrambni minister, oddaljilo od SD. Leta 2010 je na lokalnih volitvah v drugem krogu kot neodvisni kandidat uspešno premagal dotedanjega župana Janka Vebra. Ironija pri vsem tem pa je kar dvojna: Veber je v nasprotju s Prebiličem postal obrambni minister in tudi on je nato zapustil SD. Prebilič je bil pred tem dolga leta občinski svetnik SD v Kočevju. Za župana je bil izvoljen še trikrat, očitno pa se je znal dobro približati tudi organizatorjem proslave, tj. Združenju VSO, ob vsakoletni obletnici postroja TO v Kočevski Reki. V enem od sporočil VSO za javnost so ga označili za domoljuba. Ni pa povsem jasno, ali se je za to potezo odločil samoiniciativno ali ga je k temu nagovoril kočevski rojak Anton Krkovič, glavni akter graditve vojaške obrambe v prelomnih časih, ki je bil še do nedavnega ena najvidnejših figur v VSO.

