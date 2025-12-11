V novi Demokraciji preberite: Državno srebrnino prodajale vlade tranzicijske levice; NLB tujcem prodala vlada Antona Ropa, Mercator Alenka Bratušek

Piše: Vida Kocjan

V zadnjem času se po spletu znova širijo lažne informacije, povezane s prodajo državnih podjetij. Spodbudile so jih tudi manipulacije agencije Ninamedia v lasti Nikole Damjanića, dolgoletnega prijatelja ljubljanskega župana Zorana Jankovića.

Ninamedia je pred kratkim izvajala anketo proti Janezu Janši, predsedniku največje politične stranke na Slovenskem, trenutno opozicijske.

Manipulativna anketa o t. i. nacionalnem interesu

V anketi, ki se je osredotočala na vprašanje o največji skrbi glede Janše, je navedena trditev glede skrbi nacionalnih interesov (spet je v igri ta Kučanov izraz) in prodaje nekaterih ključnih podjetij tujcem »po nizkih cenah«. Pri tem omenja Mercator, NLB in nekatera druga.

Dejstva pa so povsem drugačna od teh, kot jih poskušajo in jih bodo v predvolilnem času (volitve bodo predvidoma marca prihodnje leto) javnosti »prodati« predstavniki tranzicijske levice. Dejstvo je, da je Novo Ljubljansko banko (NLB) tujcem, to je belgijski skupini KBC, prodala vlada Antona Ropa (2002−2004). Mercator je leta 2014 hrvaškemu Agrokorju prodala vlada Alenke Bratušek (2013−2014).

