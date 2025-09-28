V novi Demokraciji preberite: Dileme in pomisleki ob ustanovitvi orožarskega holdinga

Piše: Vida Kocjan

Ustanovitev orožarskega holdinga prek SDH je zagotovo pomemben trenutek in način delovanja slovenske obrambne industrije v prihodnosti. Holding bo namreč – posredno ali neposredno – vlagal, odločal in razdeljeval proračunska sredstva posameznim obrambnim projektom, s tem pa tudi zasebnim podjetjem.

Ideja o orožarskem holdingu, podjetju Dovos, kot so ga poimenovali, je na zelniku nekaterih zrasla že leta 2023, odločitev je Golobova vlada sprejela letos. Ves čas se poleg tega podjetja pojavlja eno ime. To je Damir Črnčec, zaupnik nekdanjega predsednika vlade in poznejšega ministra za obrambo Marjana Šarca, nato tesen zaupnik Roberta Goloba in zdajšnji akter v družbi SDH, ki jo vodi Jankovićev Žiga Debeljak. Delili bodo milijarde evrov.

Slovenski državni holding (SDH), ki je v 100-odstotni državni lasti in ga vodi Žiga Debeljak, prijatelj Roberta Goloba in Zorana Jankovića, je ustanovil obrambno podjetje Dovos, družbo za obrambo, varnost in odpornost, ki je prav tako v državni lasti. Tako SDH kot Dovos sta registrirana na naslovu Mala ulica 5 v Ljubljani. Pobudo za ustanovitev podjetja je po navedbah SDH že leta 2023 dalo ministrstvo za obrambo, ko ga je še vodil Marjan Šarec (Gibanje Svoboda, prej LMŠ).

V tričlanski nadzorni svet so imenovali Damirja Črnčeca, Golobovega zaupnika, sicer pa nekdanjega državnega sekretarja in zdajšnjega zaposlenega v SDH. Z Marjanom Šarcem sta tesno sodelovala v slovenski politiki in obrambnem sektorju, predvsem od leta 2018 do 2024. Njun odnos je zaznamoval prehod Črnčeca v Šarčevega ključnega sodelavca v njegovi vladi (2018 do 2020), ko je bil svetovalec za nacionalno varnost v Šarčevem kabinetu.

