V nedeljo se bodo Madžari odpravili na volišča

Piše: C. R.

Madžarska se pripravlja na parlamentarne volitve, ki bodo potekale v nedeljo, 12. aprila, in bi lahko pomenile konec 16‑letne vladavine premierja Viktorja Orbána in njegove stranke Fidesz. Najnovejše ankete in projekcije kažejo, da je opozicijska stranka Tisza v prednosti, čeprav izid ostaja negotov.

Po analizi več anket agencija Median ocenjuje, da bi lahko Tisza osvojila 138–142 sedežev v 199‑članskem parlamentu, kar predstavlja dvotretjinsko večino, ki bi ji omogočila spreminjanje ustave in ključnih zakonov. Stranki Fidesz naj bi pripadlo 49–55 sedežev, medtem ko naj bi skrajno desna stranka Mi Hazánk dobila okoli 5–6 sedežev.

🛑 @PM_ViktorOrban: Hungary will not be blackmailed. Until the pipeline is reopened and our oil is restored, we will block decisions that go against our national interests. pic.twitter.com/mfJMoGpWRw — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) April 8, 2026

Druga merjenja, na primer anketa Iránytű Intézet, kažejo podobno vodstvo Tisze s približno 51 % podpore proti 40 % za Fidesz, čeprav obstajajo tudi manj konsistentne projekcije iz nekaterih drugih raziskav. Tisza, ki jo vodi Péter Magyar, je v zadnjih tednih pridobila podporo predvsem med mlajšimi volivci in v večjih mestih, medtem ko ima Fidesz še vedno močnejšo bazo v podeželskih območjih.

Če bi Tisza res osvojila dvotretjinsko večino, bi lahko sprostila evropska sredstva, ki so zaradi spora z Brusljem trenutno zamrznjena, in sprejela obsežne politične ter ustavne reforme. Po drugi strani pa Fidesz opozarja, da nekatere ankete kažejo na tesno tekmo ali celo njihovo prednost, kar odraža razdrobljenost rezultatov različnih javnomnenjskih raziskav.

Kljub vodstvu v anketah raziskovalci opozarjajo, da volitve niso odločene in da lahko različni demografski dejavniki, struktura volilnega sistema in razlike med anketami še spremenijo izid. Rezultati bodo postali znani po 12. aprilu, ko bodo volivci odločili, ali želi Madžarska nadaljevati z dosedanjo politiko ali se podati v novo politično smer.