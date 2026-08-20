V hudem ruskem napadu na Kijev in okolico je bilo ubitih najmanj dvanajst ljudi; v okviru Natove misije sta vzleteli dve španski letali

Piše: L. K., STA V velikem ruskem napadu na ukrajinsko prestolnico Kijev je bilo ponoči ubitih najmanj 12 ljudi, približno 40 je ranjenih, je danes sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Rakete so po besedah župana mesta Vitalija Klička med drugim zadele stanovanjska območja. Napadi so sprožili tudi odzive sosednjih Poljske in Romunije. Na ozemlje Romunije je priletel dron. “Dokler Ukrajina ne bo imela dovolj raket za protizračno obrambo, Moskva, ki vlaga v balistične rakete in stopnjuje napade, ne bo razmišljala o miru,” je opozoril ukrajinski predsednik Zelenski. Rusija ne razmišlja o miru

V Kijevu so bile v nočnih ruskih napadih poškodovane stanovanjske stavbe, med njimi nebotičnik, katerega zgornja nadstropja so bila uničena. Poškodovani sta bili tudi šola in otroška bolnišnica. V njeni bližini je zagorelo več avtomobilov. Škodo je utrpel tudi industrijski objekt v okrožju Solomjanski, kjer je nato izbruhnil požar, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočil regionalni guverner Timur Tkačenko. Zaradi napadov je na tisoče gospodinjstev ostalo brez elektrike in deli Kijeva so bili v temi. Pristojni poskušajo popraviti poškodovana omrežja. Reševalne akcije še potekajo, je sporočil Zelenski. “Zaenkrat vemo, da je ruski napad v Kijevu zahteval življenja 12 ljudi, v regiji pa je bila ubita ena oseba,” je zapisal na družbenih omrežjih. V napadu, na katerega se je Rusija po njegovih navedbah pripravljala že dolgo časa, je ruska vojska kombinirala različne vrst balističnih in vodenih raket ter brezpilotnih letalnikov, da bi povzročila čim večjo škodo na civilni infrastrukturi.

“Medtem ko Moskva vlaga v balistične rakete in eskalacijo, takšni napadi v mednarodni skupnosti ne dobijo vedno odziva, kakršnega bi si zaslužili. In dokler Ukrajina ne bo imela zadostne protiraketne obrambe, Rusija ne bo resno razmišljala o miru,” je opozoril Zelenski. Župan Kijeva Vitalij Kličko pa je sporočil, da bo jutri v Kijevu dan žalovanja. Ruski napadi tudi na več drugih ukrajinskih regij Svarila pred zračnimi napadi je poleg prestolnice izdalo tudi več regij v okolici. Med drugim so rakete tipa kalibr zaznali blizu kraja Kagarlik. O veliki škodi po ruskih napadih danes poročajo tudi v regijah Odesa in Černigiv. V regiji Odesa je ruska vojska izvedla napad z brezpilotnim letalnikom na mejni prehod z Moldavijo, v regiji Černigiv pa je bil napad usmerjen na plinsko infrastrukturo. Tako Rusija kot Ukrajina sta v zadnjih mesecih okrepili napade. Kijev je skoraj vsako noč deležen raketnega obstreljevanja, medtem ko Ukrajina izvaja več povračilnih napadov na Rusijo, s čimer naj bi želela okrepiti pritisk za sodelovanje v pogovorih za končanje štiri leta in pol trajajoče vojne, ki so že dolgo na mrtvi točki, saj Rusija na razmišlja o miru. Zaradi ruskega napada na Ukrajino v zrak letala NATA Napadi so sprožili tudi varnostne odzive v ukrajinskih sosedah, članicah zveze Nato. Poljska je sporočila, da je aktivirala letalo in zračno obrambo, namenjeno zaščiti poljskega zračnega prostora. Romunsko obrambno ministrstvo pa je sporočilo, da so njihovi radarski sistemu blizu meje z Ukrajino zaznali tarče v zraku, zaradi česar so v okviru Natove misije vzleteli dve španski letali in romunski helikopter. V romunski zračni prostor je priletel dron, ki je nato strmoglavil na nenaseljenem območju blizu mesta Tulcea.

Tudi iz Rusije poročajo o napadih z droni. Moskovski župan Sergej Sobjanin je sporočil, da je med sredo zvečer in današnjim jutrom proti regiji poletelo 250 brezpilotnikov, od katerih naj bi jih večino uničili že daleč pred Moskvo. V sami regiji so jih nato sestrelili 28, njegove navedbe povzema AFP.

Tako Rusija kot Ukrajina sta v zadnjih mesecih okrepili napade. Kijev je skoraj vsako noč deležen raketnega obstreljevanja, medtem ko Ukrajina izvaja več povračilnih napadov na Rusijo, s čimer naj bi želela okrepiti pritisk za sodelovanje v pogovorih za končanje štiri leta in pol trajajoče vojne. Ti so že dlje časa na mrtvi točki.