V Borzenu vsakemu po 3.000 evrov dodatka za uspešno delitev državnega denarja

Piše: Peter Jančič, Spletni časopis

Državno podjetje Borzen, ki skrbi za razdeljevanje državnih podpor in pomoči za proizvodnjo elektrike, med drugim tudi premierovemu podjetju Star Solar, je vsem zaposlenim v začetku marca izplačalo dodatno bruto plačo zaposlenega v državi.

Za to so porabili 123.761 evrov. Ker imajo zaposlenih okoli 40 delavcev, je vsak dobil, če preračunamo, 3.094 evrov za uspešno delitev državnega denarja za proizvodnjo elektrike v lanskem letu.

Dodatka za to poslovno uspešnost pa s tem še ni dobila šefica tega državnega podjetja Mojca Kert, ki je bila nekoč zaposlena v Gen-I, na zadnjih volitvah poslancev pa je kandidirala za Svobodo. Izvoljena ni bila, jo je pa pozneje Robert Golob nastavil na vrh Borzna. Obvestilo o izplačilu dodatne plače zaradi velike uspešnosti razdeljevanja državnega denarja, je takšno:

Ni pa s tem, da ni dobila dodatne plače za nagrado za uspešnost z drugimi zaposlenimi Kertova, ki vodi to državno delitev subvencij in nagrad, strašno prizadeta, ker nagrade dobi na drug način. Zadnji podatek o njeni plači v letnem poročilu Borzena, je, da je za zadnje štiri mesece leta 2023, ko je vodenje prevzela, dobila 42.801 evrov plače, torej več kot deset tisoč evrov mesečno, pa še 2.547 božičnice in nagrade za poslovno uspešnost, pa še 4.815 dodatne nagrade za uspešnost. Bila je zelo uspešna. Vsi podatki so bruto. Dodatno pa ji je na račun padlo še 760 evrov regresa. To je pa verjetno neto.

Ni ji šlo slabo za tistih nekaj mesecev:

Poročal sem, da je Kertova nedavno kupila novo električno Škodo Enyaq Sportline. Medtem je dosegljiva tudi pogodba o tem nakupu, ki kaže, da je avtomobil, ki so za rabo vodilnim splača, ker jih je država oprostila plačila bonitete za zasebno rabo, stal 53.760 evrov.