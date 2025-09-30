“V 20 letih dela s hudo bolnimi me nihče ni prosil, da mu vzamem življenje!”

Piše: Moja Dolenjska

Zbiranje podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja poteka še do petka, 5. oktobra. Če bodo predlagatelji do takrat zbrali 40.000 overjenih podpisov, bo državni zbor moral o zakonu razpisati referendum.

Proti zakonu so tako zdravstvena stroka kot verske skupnosti.

Svoje mnenje je na družbenem omrežju X izrazila tudi soproga predsednika SDS Janeza Janše Urška Bačovnik Janša, sicer po poklicu zdravnica. “Kot zdravnica sem videla neizmerno trpljenje, vendar me nihče v 20 letih dela s hudo bolnimi ni prosil, da mu vzamem življenje. Na smrt bolni prosijo, da jih ne boli in ne duši. Videla sem veliko moč sočutja in ljubezni svojcev. Vem, da je moje poslanstvo lajšati trpljenje. Z uzakonjenjem evtanazije se ukinja hipokratova zaprisega, poslanstvo zdravnikovega dela in spoštovanje nedotakljivosti vsakega človeškega življenja!” je zapisala.

Oglasili so se tudi Mladi zdravniki. “Julija je bil sprejet še en zakon, ki je v celoti povozil mnenje zdravstvene stroke – vsiljuje nam dolžnost usmrtitve bolnikov, kar je v nasprotju z našim temeljnjim poslanstvom. Podrl se bo zaupljivi odnos med bolnikom in medicinsko sestro, med bolnikom in zdravnikom. Ne moremo biti hkrati zdravnik in krvnik, hkrati bolniku prinašati zdravila in strupa! Novi zakon “pomoč pri samomoru” opredeli kot zdravstveno storitev, kar je unikum v svetu. Zakon prične veljati januarja, nalaga nam naloge od prevzema učinkovine v lekarni, v kolikor bolnik tega ne zmore sam, do aplikacije in čakanja ob pacientu na njegovo smrt (po podatkih iz tujine nekatera umiranja trajajo tudi 24 ur). V kolikor kdo uveljavlja ugovor vesti, je dolžan poiskati kolega znotraj ustanove, ki bo izvedel postopek usmrtitve. Predvidene so tudi visoke kazni, če česa ne bi izpeljali skladno z zakonom. Mnenje Komisije RS za medicinsko etiko je, da zakon uvaja radikalno spremembo v odnosu do življenja in smrti ter prinaša resna etična, strokovna in družbena tveganja. Poleg tega je nedopustno, da zakon to nalogo, ki je v nasprotju s poslanstvom zdravnika in medicinske sestre, nalaga nam,” so zapisali.

Kako in kje lahko prispevamo svoj podpis za razpis zakonodajnega referenduma o evtanaziji, lahko preberete na povezavi: Zbiranje podpisov proti zastrupitvi bolnih in starejših