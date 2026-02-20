Piše: Spletni časopis

Je v ozadju dogovor na višji ravni ali interes Zorana Jankovića? 13 okrajnih volilnih komisij, ki jih vodijo sodniki, je na isti dan sprejelo identične sklepe, s katerimi so predčasna volišča selili izven zakonsko določenih območij v dvorano Stožice. Račun za “lagodnost” in kršenje zakona: okoli 150.000 evrov.

Na območju Ljubljane in okolice je 14 okrajnih volilnih komisij 19. januarja hkrati odločilo, da bodo predčasna volišča v dvorani Stožice. V 13 okrajih to pomeni jasno kršitev 69. člena zakona o volitvah poslancev, ki določa, da mora biti predčasno volišče na območju volilnega okraja. Takšna sistemska kršitev se v državi dogaja le v Ljubljani. Podobnemu združevanju volišč smo bili že priča, prvič menda v času Covida, a takrat ne v Stožicah. Dvorana je v lasti Mestne občine Ljubljana, ki jo vodi Zoran Janković, samo za najem prostorov pa je občina napovedala račun v višini 120.000 evrov (z drugimi stroški okoli 150.000 evrov, ocenjujejo na državni volilni komisiji).

Dogovor na višji ravni?

Sklepi, ki so mi jih včeraj poslali iz Državne volilne komisije (DVK), razkrivajo nenavadno naključje: vseh 13 okrajnih komisij je na isti dan sprejelo vsebinsko povsem enake sklepe o kršenju zakona. Ker se vrh DVK z odločitvijo ne strinja – tako zaradi nezakonitosti kot zaradi visoke cene – je težko verjeti v spontano odločitev. Vse kaže na dogovor na višji ravni, sklepali pa bi lahko tudi na močan interes ljubljanskega župana Zorana Jankovića.

Kaj določa zakon?

Zakon o volitvah v državni zbor v 69. členu jasno pravi:

“Volivci, ki so na dan glasovanja odsotni, lahko glasujejo pred tem dnem, vendar pa ne prej kot pet dni pred dnem glasovanja in ne kasneje kot dva dni pred dnem glasovanja. Glasovanje se opravi na posebnem volišču na območju okrajne volilne komisije.”

Tukaj sta primera identičnih sklepov (označeno z rdečo), ki sta bila sprejeta na isti dan v različnih okrajih:

Vič Rudnik 2: Sklep o selitvi v Stožice pod točko 3.

V okraju Vič Rudnik 3. pa enak sklep na isti dan tako:

Kdo so podpisniki nezakonitih sklepov?

Zakon zahteva, da okrajne komisije vodijo sodniki, ki naj bi bili jamstvo za zakonitost. V tem primeru pa so prav sodniki tisti, ki so se na zakon “požvižgali” in podpisali sklepe o kršenju zakona. Edini okraj, ki s selitvijo ne krši zakona, je Moste – Polje 3 (kjer Stožice fizično ležijo), vendar bo ta okraj izvajal volitve za vse ostale, ki so v kršitvi.

Spisek vseh okrajev, kjer so odločili, da bodo predčasne volitve v dvorani Stožice je takšen:

okraj območje predsednik 3003 – Ljubljana – Vič Rudnik 1 Občine Velike Lašče, Ig, del občine Brezovica, del občine Škofljica in del mestne občine Ljubljana Barbara Žužek Javornik 3004 – Ljubljana – Vič Rudnik 2 Del mestne občine Ljubljana in del občine Škofljica Magda Teppey 3005 – Ljubljana – Vič Rudnik 3 Del mestne občine Ljubljana Nadija Kardelj 3006 – Ljubljana – Vič Rudnik 4 Občine Dobrova-Polhov Gradec in Horjul, del občine Brezovica ter del mestne občine Ljubljana Lidija Leskošek 3007 – Ljubljana – Center Del mestne občine Ljubljana Nina Drozdek Draganić 3008 – Ljubljana – Šiška 1 Del mestne občine Ljubljana Matjaž Voglar 3009 – Ljubljana – Šiška 2 Del mestne občine Ljubljana Maja Jurak 3010 – Ljubljana – Šiška 3 Del mestne občine Ljubljana Marjutka Paškulin 3011 – Ljubljana – Šiška 4 Občine Medvode, Vodice in del mestne občine Ljubljana Marjeta Švab Širok 4005 – Ljubljana – Moste Polje 1 Del mestne občine Ljubljana in del občine Dol pri Ljubljani Vesna Drvarič 4006 – Ljubljana – Moste Polje 2 Del mestne občine Ljubljana Dragan Trivič 4007 – Ljubljana – Moste Polje 3 Del mestne občine Ljubljana Andreja Sedej Grčar 4008 – Ljubljana – Bežigrad 1 Del občine Dol pri Ljubljani in del mestne občine Ljubljana Andreja Simsič 4009 – Ljubljana – Bežigrad 2 Del mestne občine Ljubljana Deja Kozjek

Okraje, kjer se bo kršil zakon, vodijo sodniki in sodnice: Barbara Žužek Javornik, Magda Teppey, Nadija Kardelj, Lidija Leskošek, Nina Drozdek Draganić, Matjaž Voglar, Maja Jurak, Marjutka Paškulin in Marjeta Švab Širok, Barbara Žužek Javornik, Magda Teppey, Nadija Kardelj, Lidija Leskošek, Nina Drozdek Draganić, Matjaž Voglar, Maja Jurak, Marjutka Paškulin, Marjeta Švab Širok, Vesna Drvarič, Dragan Trivič, Andreja Sedej Grčar, Andreja Simsič, Deja Kozjek. Le okraju Vič Rudnik 2 je podpisnik podpredsednik Rok Janez Šteblaj, verjetno, ker je bila predsednica odsotna.

Razlogi za odločitev o kršenju volilnega zakona naj bi bili v pomanjkanju lastnih prostorov in “lagodnosti” za izvajalce volitev. Cena te lagodnosti pa sta kršitev zakona in slabša dostopnost za volivce iz oddaljenih krajev (npr. Horjul, Velike Lašče, Vodice), ki se bodo morali na predčasno glasovanje voziti v Stožice.

AI Gemini sem prosil za oceno, koliko racionalno je skupno volišče, če upoštevamo, da bi lahko bil strošek celotnih volitev za DVK okoli 8 milijonov evrov, strošek dvorane Stožice pa 150.000 evrov.

Odgovor je bil takšen:

“Ocena vrednosti 150.000 evrov za zgolj predčasna volišča v Ljubljani v primerjavi s proračunom 8 milijonov evrov za celotne volitve v državi razkriva precejšnje nesorazmerje. Da bi lažje razumeli, ali je ta znesek visok, ga moramo razčleniti skozi več vidikov: 1. Odstotkovni delež stroška Če celotna izvedba volitev (vseh 3.000+ volišč, delo vseh volilnih komisij, tiskanje gradiv, pošta, informacijska podpora) stane 8 milijonov, potem samo ljubljanska dvorana za tri dni predčasnega glasovanja predstavlja skoraj 1,9 % celotnega državnega proračuna za volitve.

To se morda sliši malo, a upoštevati moramo, da Ljubljana predstavlja približno 15 % volilnega telesa. Če bi vsa volišča v Sloveniji stala sorazmerno toliko kot ljubljansko, bi stroški samo za najem dvoran presegli celoten proračun volitev.

2. Primerjava “Najemnina vs. Celotna izvedba”

Strošek 8 milijonov evrov vključuje:

Nadomestila za člane volilnih odborov (na tisoče ljudi).

Tiskanje glasovnic in gradiva.

Pošiljanje 1,7 milijona vabil in tisoče glasovnic v tujino.

Izvedbo na dan volitev na vseh voliščih po državi.

Ljubljanskih 150.000 evrov pa gre v veliki meri zgolj za najemnino dvorane in osnovno logistiko za tri dni. To pomeni, da je “fiksni strošek” prostora v Ljubljani ekstremno visok v primerjavi s katerimkoli drugim krajem v Sloveniji, kjer okrajne komisije običajno uporabljajo prostore v javni lasti (upravne enote, šole, občinske stavbe) brezplačno ali za simbolne stroške.

3. Logika “združevanja”

Okrajne volilne komisije selitev v Stožice utemeljujejo z optimizacijo. Vendar pa številke kažejo nasprotno: