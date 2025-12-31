Uredništvo Demokracije: Vladajoči nas poskušajo uničiti, utišati, a se ne bomo dali! Vse dobro v letu 2026!

Piše: dr. Metod Berlec, gl. in odg. urednik Demokracije

Leto 2025 je za nami – leto, ki ga bomo številni pomnili kot nadaljevanje političnih eksperimentov in škodljivih potez protislovenske vlade Roberta Goloba.

Številni kritiki so opozarjali, da je vlada ravnala neodgovorno, nekdanji predsednik državnega zbora France Cukjati pa je to v tokratni reviji Demokracija povzel z besedami, da »delajo z državo in državljani kot svinja z mehom«. Mnogi so v tem prepoznali bistvo dogajanja: arogantna, ohola in samozadostna oblast, ki je pozabila na ljudi, a se je hkrati oklepala oblasti z vsemi sredstvi.

Sprenevedanje in hinavščina vladajočih

Zadnji meseci leta so prinesli nenaden obrat. Vlada, ki je prej dvigovala davke, povečevala obremenitve in ožemala davkoplačevalce, je nenadoma začela deliti t. i. predvolilne bombončke. Podaljšanje veljavnosti vinjete, božičnica oziroma zimski regres za javni sektor in druge poteze so bile predstavljene kot velikodušna dejanja, a mnogi so jih razumeli kot poskus kupovanja naklonjenosti pred volitvami. Upanje ostaja, da volivci na tovrstno ceneno demagogijo ne bodo nasedli ter bodo 22. marca 2026 znali presoditi, kdo je Slovenijo vodil odgovorno in kdo ne. Opozicijske desnosredinske stranke pod vodstvom SDS računajo na to, da bodo državljani znali nagraditi tiste, ki zagovarjajo stabilnost, varnost in zdravo gospodarsko politiko. Skratka, ko oblast izgubi kompas, ga morajo najti volivci!

Še eno mednarodno konfliktno leto?

Medtem svet pretresajo konflikti, med katerimi ostaja najhujši vojna v Ukrajini. Pričakovanja, da bi se ta v letu 2026 končala, so povezana z intenzivnimi prizadevanji ZDA pod vodstvom predsednika Donalda Trumpa. A tudi če bo dosežen dogovor, bo šlo po ocenah mnogih za kompromis, ki ne bo pravičen – Rusija si je namreč prisvojila skoraj petino ukrajinskega ozemlja. Takšen izid bi pomenil zamrznjen konflikt, a kljub temu manj trpljenja kot vojna, v kateri vsak teden umre več sto, če ne celo več tisoč vojakov na obeh straneh. Evropska unija pa se bo v letu 2026 znašla pred vprašanjem lastne prihodnosti. Bruselj nadaljuje s poskusi poglabljanja integracije, krepitve federalnih pristojnosti in zmanjševanja suverenosti držav članic. Za Slovenijo bo ključno, ali bo znala ohraniti svojo avtonomijo in interese ali pa bo podlegla pritiskom centralističnih evropskih struktur.

Poskušajo nas uničiti, utišati, a se ne bomo dali!

Pred nami je leto velikih odločitev, leto, v katerem bo preizkušena naša zrelost, odgovornost in predanost vrednotam slovenske osamosvojitve. Čeprav se vladajoči že dolgo trudijo utišati neodvisne medije – s pritiski na oglaševalce, z grožnjami parlamentarnih preiskovalnih komisij, z inšpekcijami, kaznimi in tožbami – bomo v uredništvu Demokracije tudi v prihodnje vztrajali pri svojem poslanstvu. To poslanstvo je jasno: prinašati resnico, razkrivati zlorabe oblasti in braniti prostor svobodne besede, ki je temelj vsake demokratične družbe.

Ne glede na pritiske bomo še naprej kritično nadzorovali oblastne strukture, ki so prepričane, da lahko delajo, kar hočejo, brez odgovornosti in brez spoštovanja do ljudi. Naša naloga je, da temu arogantnemu odnosu nastavimo ogledalo in pokažemo, da Slovenija ni last nikogar – razen njenih državljanov. Verjamemo, da bo resnica vedno našla pot, tudi če jo skušajo utišati tisti, ki se bojijo drugačnega mnenja.

Naj bo leto 2026 leto, ko bo demokracija v Sloveniji znova zadihala s polnimi pljuči. Leto, ko se bo naša preljuba domovina osvobodila škodljivih praks sedanjega režima in se vrnila na pot, ki jo je začrtala ob osamosvojitvi: pot svobode, odgovornosti, pluralizma in spoštovanja človekovega dostojanstva. Naj bo to leto novega upanja, nove energije in nove odločnosti.

Ob vstopu v leto 2026 želim/želimo vsem bralkam in bralcem revije Demokracija, obiskovalcem spletne strani www.demokracija.si ter bralcem (oz. kupcem naših revij in knjig) knjižnega portala www.vseknjige.si veselo in srečno novo leto.

Vsem vam želim/želimo mirno, pogumno in blagoslovljeno leto 2026 – leto, v katerem bo Slovenija znova stopala pokončno in samozavestno.