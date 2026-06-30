Ukrajina bo od Evropske unije prejela 3,9 milijarde evrov za proizvodnjo dronov

Piše: C. R., STA

Evropska komisija je danes začela izplačevati 3,9 milijarde evrov v okviru posojila za podporo Ukrajini v skupni višini 90 milijard evrov. Sredstva bodo namenjena proizvodnji dronov, da bi okrepili obrambo Ukrajine v boju proti ruski agresiji, so sporočili v Bruslju. Kot so še navedli, bodo v prihodnjih dneh sledila nadaljnja izplačila.

Izplačilo 3,9 milijarde evrov je prvo v okviru prve tranše v višini približno šest milijard evrov, namenjene javnim naročilom za proizvodnjo dronov za Ukrajino. Kot so pojasnili v Bruslju, je v prihodnjih dneh pričakovati nadaljnja izplačila, dokler šest milijard evrov za drone ne bo v celoti zagotovljenih.

Današnje izplačilo sledi prvemu obroku makrofinančne pomoči v višini 3,2 milijarde evrov za Ukrajino, ki je bil prejšnji teden izplačan v okviru 90 milijard evrov vrednega posojila.

“Ukrajinska iznajdljivost je ključna za njen uspeh pri upiranju obsežni ruski invaziji. To iznajdljivost želimo podpreti,” je dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Kot je dejala, bodo te naložbe Ukrajini pomagale zaščititi njene državljane, braniti suverenost in okrepiti varnost Evrope.

Članice EU so konec aprila dokončno potrdile izplačilo 90 milijard evrov vrednega posojila Ukrajini, potem ko je Madžarska umaknila blokado. V Bruslju pričakujejo, da bo to ogromno posojilo pokrilo približno dve tretjini skupnih finančnih potreb Ukrajine za letošnje in prihodnje leto.

Za podporo proračunu bo Evropska unija Ukrajini zagotovila 30 milijard evrov, 60 milijard evrov pa bo namenjenih za naročanje vojaške opreme in podporo naložbam v zmogljivosti ukrajinske obrambne industrije.