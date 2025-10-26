Tudi škof Saje obsodil nasilje in pozval k odločnim ukrepom

Piše: C. R.

Novomeški škof Andrej Saje je ob smrti moškega v Novem mestu svojcem izrekel iskreno sožalje in obsodil “vsako obliko nasilja, ki se v zadnjem času stopnjuje na širšem območju Dolenjske in ogroža mirno sožitje med ljudmi”. Pristojne je pozval k odločnim in pravičnim ukrepom in vzpostavitvi pravne države, v kateri bodo zakoni veljali za vse enako.

Nasilje nikoli ne more biti pot reševanja težav ali izražanja nezadovoljstva, je v izjavi zapisal novomeški škof.

“Pristojne državne organe pozivam, naj z odločnostjo, pravičnostjo in z vzpostavitvijo pravne države, v kateri bodo zakoni veljali za vse enako ter s spoštovanjem človekovega dostojanstva, učinkovito ukrepajo za zagotovitev varnosti vseh državljanov in miru v skupnostih, kjer prihaja do napetosti,” je dodal.

V novomeški škofiji po Sajetovih besedah podpirajo prizadevanja dolenjskih županov, ki javnost že dlje časa opozarjajo na perečo situacijo in predlagajo konkretne ukrepe za izboljšanje varnostnih razmer ter za urejanje vprašanj, povezanih z romsko populacijo. “Tudi mnogi naši župniki so že bili žrtve nasilnih dejanj, prav tako so kraje, vlomi in poškodovanja cerkvene lastnine, žal, postali nekaj običajnega,” je povzel dogajanje.

Priporočila naj bodo končno slišana in ustrezno upoštevana v iskanju celovitih in pravičnih rešitev, je pozval Saje.

“Vsem ljudem polagam na srce, naj se vzdržijo vsakršnega nasilja, naj se zavzamejo za mir, spoštovanje in dialog. Samo z medsebojnim razumevanjem in molitvijo bomo lahko prispevali k reševanju težke problematike ter gradili skupnost sožitja in zaupanja,” je še zapisal škof.