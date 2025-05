Trumpova Amerika sprejela begunce iz Južne Afrike

Piše: A. S.

Belci v Južni Afriki se že leta soočajo z diskriminacijo in nasiljem iz strani tamkajšnjih oblasti. Po desetletjih molčanja o njihovem trpljenju jim je na pomoč priskočil Donald Trump. ZDA so namreč prejele prvo skupino belih prebežnikov, ki so žrtve rasne diskriminacije.

Donald Trump je letos februarja ponudil azil »etnični manjšini Afrikanerjem« in obenem ukinil pomoč Južni Afriki potem, ko je slednja sprejela zakonodajo, ki dovoljuje vladi, da zaseže belim kmetom lastnino brez kompenzacij. V ponedeljek je tako Trumpova administracija sprejela 59 Afrikanerjev, ki se po njenih besedah soočajo z nasiljem in diskriminacijo v njihovi domovini.

Trump je pred prihodom beguncev novinarjem dejal, da jih bodo ZDA sprejele, ker v Južni Afriki »poteka genocid«. Nadaljeval je, da se v tej državi po koncu apartheida pobija bele kmete in da bo glede tega govoril z vodstvom Južne Afrike prihodnji teden. Južnoafriška vlada zanika obtožbe, češ da so popolnoma netočne in dodaja, da so Afrikanerji med najbogatejšimi in najuspešnejšimi prebivalci te države.

Zunanje ministrstvo ZDA je ob prihodu južnoafriških beguncev objavilo na družbenih omrežjih naslednji zapis: »Ministrstvo je izrazilo dobrodošlico prvi skupini afrikanskih beguncev, ki bežijo pred pregonom v njihovi domači Južni Afriki. Podpiramo te begunce, med katerimi je veliko kmetovalcev in bivših samostojnih poslovnežev, pri izgradnji boljše prihodnosti zase in za svoje otroke pri nas v ZDA.«

Today @DeputySecState welcomed the first group of Afrikaner refugees fleeing persecution from their native South Africa. We stand with these refugees, many of them farmers and former business owners, as they build a better future for themselves and their children here in the… pic.twitter.com/W16RJSU3tB

— Department of State (@StateDept) May 12, 2025