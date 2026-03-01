Trump napovedal nadaljevanje napadov na Iran dokler ne bo miru na Bližnjem vzhodu in na svetu

Piše: C. R., STA

Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social zjutraj po srednjeevropskem času objavil, da je iranski vodja ajatola Mohamed Hamenej mrtev in Irance pozval naj si povrnejo državo. Obenem pa je napovedal, da se bodo močni in natančni napadi nadaljevali dokler ne bo miru na Bližnjem vzhodu in na svetu.

“Hamenej, eden najbolj zlobnih ljudi v zgodovini, je mrtev. To ni samo pravica za iransko ljudstvo, ampak za vse velike Američane in ljudi iz mnogih držav po vsem svetu, ki so bili ubiti ali pohabljeni s strani Hameneja in njegove tolpe krvoločnih ZLOČINCEV. Ni se mu uspelo izogniti našim obveščevalnim in visoko izpopolnjenim sistemom sledenja,” je objavil Trump, ki je o smrti Hameneja poročal že nekaj ur prej. Omenil je tudi, da so pri tem tesno sodelovali z Izraelom.

“To je edina največja priložnost za iransko ljudstvo, da si povrne državo. Slišimo, da se mnogi iz njihove republikanske garde, vojske in drugih varnostnih in policijskih sil ne želijo več bojevati in iščejo imuniteto pri nas. Kot sem rekel sinoči – zdaj še lahko dobijo imuniteto, kasneje pa bodo dobili samo smrt! Upajmo, da se bodo mirno združili z iranskimi domoljubi in sodelovali, da bi državi vrnili veličino, ki si jo zasluži,” je objavil predsednik ZDA.

V nadaljevanju je zatrdil, da so v enem dnevu uničili ne le Hameneja ampak tudi državo ter napovedal nadaljevanje napadov. “Močno in natančno bombardiranje se bo nadaljevalo neprekinjeno ves teden ali tako dolgo, kot bo potrebno, da dosežemo naš cilj – MIR NA BLIŽNJEM VZHODU IN DEJANSKO PO VSEM SVETU! Hvala za vašo pozornost tej zadevi,” je objavo sklenil Trump.

Ubiti tudi Hamenejevi sorodniki, Iranci proslavljajo, režim pa grozi

Hamenejevo smrt – čemer so najprej poročali Izraelci – so potrdili tudi iranski mediji in vlada, ki je razglasila 40-dnevno žalovanje, navaja televizija ABC.

Iranska državna televizija je poročala, da je bil 86-letni Hamenej v času prvega napada v svojem kompleksu v središču Teherana. “Njegova smrt v pisarni je pokazala, da je bil vedno med ljudmi in na čelu svojih odgovornosti, soočajoč se s tem, kar uradniki imenujejo globalna arogantnost”, je poročala iranska državna televizija.

Iranska tiskovna agencija Fars je medtem poročala, da sta bila v ameriško-izraelskih napadih ubita še hči in zet vrhovnega voditelja, kakor tudi vnuk in snaha. Agencija podrobnosti ni navedla.

Iranska vlada je ob razglasitvi žalovanja opozorila, da ta velik zločin ne bo ostal nekaznovan, in torej grozi z maščevanjem, medtem, ko tuje agencije poročajo, da je bilo v središču Teherana po novici o smrti voditelja videti Irance, ki to proslavljajo po strehah poslopij, navaja ABC.

Veseli se tudi iranska diaspora po vsem svetu: