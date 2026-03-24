Trump Iranu podaljšal rok za sklenitev dogovora

Piše: C. R.

Ameriški predsednik Donald Trump je Iranu podaljšal rok za sklenitev dogovora z Združenimi državami, do 27. marca.

Trump je ob podaljšanju roka dejal, da se je Iran strinjal s prenehanjem bogatenja urana, odpovedjo obstoječim zalogam in ohranitvijo »zadržanosti glede raket«. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je 23. marca dejal, da mu je Trump povedal, da Združene države vidijo priložnost, da »izkoristijo vojaške dosežke vojne« za zagotovitev vseh strateških ciljev z morebitnim sporazumom.

Ghalibaf je 23. marca javno na omrežju X zavrnil poročila o pogajanjih med Združenimi državami in Iranom X. To, da Ghalibaf vodi diplomatske stike z Združenimi državami, je skladno s poročili, da si je utrdil ogromen vpliv v Iranu, zlasti od začetka sedanje vojne.

Združene sile so nadaljevale z zračnimi napadi, usmerjenimi na iransko infrastrukturo balističnih raket, da bi zmanjšale iranske raketne zmogljivosti. Združene sile so napadle tudi enote kopenskih sil IRGC na več položajih v osrednjem in južnem Iranu.

NEW: The US-Israeli combined force continued to strike naval, military, defense industrial, and internal security sites across Iran on March 22 and 23. ISW-CTP has observed strikes in 14 provinces since 3:00 PM ET on March 22. US Central Command (CENTCOM) confirmed on March 22… pic.twitter.com/7Y0zxlTAUd — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) March 23, 2026

Dva nedoločena vira sta 22. marca izraelskim medijem povedala, da se je Iran odločil omejiti svoje napade na Savdsko Arabijo zaradi pomislekov, da bi lahko nadaljnji napadi sprožili neposreden savdski vojaški odziv. ISW-CTP je od 22. marca opazil relativno zmanjšanje iranskih napadov na Savdsko Arabijo, kar potrjuje to poročilo izraelskih medijev.

Hezbolah je navedel, da je v roku 24 ur 22.- 23. marca izvedel 55 napadov, usmerjenih na izraelske sile in položaje v severnem Izraelu in južnem Libanonu ter na severna izraelska mesta. Večina napadov, ki jih je Hezbolah navedel, je bila usmerjena na položaje IDF in izraelska mesta v severnem Izraelu. Hezbolah se v svojih napadih na Izrael zanaša predvsem na rakete, vse pogosteje pa uporablja tudi brezpilotne letalnike.