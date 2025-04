Trojica poslank se je vendarle odločila za tožbo proti Demokraciji – a pred sodbo bodo trepetali predvsem na Mladini

Piše: Gašper Blažič

Sinoči je portal N1 Slovenija poročal, da se je trojica poslank Svobode, torej Urška Klakočar Zupančič, Tamara Vonta in Lena Grgurevič odločila za odškodninsko tožbo proti tedniku Demokracija zaradi naslovnice lani jeseni.

Razlog naj bi bil žalitev s fotomontažo vseh treh poslank v uniformah, ki spominjajo na nacistične (čeprav simbolov te zle ideologije ni videti). Od založniškega podjetja Nova obzorja, ki to izdajajo, terjajo 40 tisoč evrov.

Klakočar Zupančičeva jezna tudi zaradi “Benite”

V tožbi je izpostavljena tudi naslovnica revije Demokracija januarja letos, na kateri je bila predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič upodobljena v fašistični uniformi, ob njej pa je bil pripis Pobesnela Benita. S tem se je – kot lahko preberemo v tožbi – poseg Novih obzorij v osebnostne pravice poslank še nadaljeval; upodobitev v fašistični uniformi in pripis namreč aludirata na to, da naj bi imela Klakočar Zupančič kot predsednica državnega zbora protidemokratične, totalitarne in avtoritarne težnje, še navaja N1.

Zanimivo je sicer, da je po prvem šoku po objavi naslovnice sledilo nekaj mesecev tišine, zaokrožile pa so govorice, da je pri tožbi vztrajala le Klakočar Zupančič, ostali poslanki pa ne. Češ da primerljiva sodna praksa ne daje veliko upanja, da bi tožba uspela. No, očitno je vendarle prevladal namen, da odškodninsko tožbo vložijo vse tri. Klakočar Zupančičeva naj bi ob tem dejala, da takšnega načina medijskega zasmehovanja ni dolžna prenašati, denar od odškodnine pa naj bi namenila, kot pravi, žrtvam nacizma in fašizma.

Na Mladini bodo trepetali

Toda v resnici pa bo pred končno sodbo o tej zadevi najbolj trepetal nek drug tednik, namreč Mladina, saj se je prvak SDS Janez Janša na njenih naslovnicah pojavljal v bistveno bolj žaljivem kontekstu. Če bo sodišče namreč pritrdilo vsem trem tožnicam, bo to odprlo Pandorino skrinjico tožb, ki bi lahko tudi finančno pokopale Mladino.

Na to dejstvo je opozoril tudi novinar Luka Svetina:

Predstavljajte si, da sodišče v odškodninski tožbi poslank Svobode obsodi Demokracijo. S tem vzpostavi sodno prakso, po kateri JJ dokaj enostavno spravi Mladino & Repovža na kant 🤣 https://t.co/BZPXJky4ZT — Luka Svetina (@LukaSvetina) April 23, 2025

Za zdaj še ni jasnih znamenj, da je tožba že vložena in procesirana.

Boris Tomašič se soočenja na sodišču veseli, saj tukaj njemu ne bodo mogle vzeti besede:

Odlično! Tu mi pa ne bodo mogle odvzeti besede. Poslanke Svobode zaradi upodobitve v nacističnih uniformah vložile tožbo https://t.co/6daWzEFbM6 — Boris Tomašič (@NeMaramButlov) April 23, 2025