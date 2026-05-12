Trgovci niso ljudje! So le plačniki višjih plač Feketij, Mescev in Štefančičev

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Trgovci niso ljudje. S takšno dehumanizacije cele gospodarske panoge se stranka Levica hvali na spletnih omrežjih.

Da znižanje DDV, ki ga je za nekaj najnujnejših dobrin ravno uzakonila desna sredina, ni ukrep za ljudi, ampak za trgovce, je novinarju (in nadzorniku) Mladine Marcelu Štefančiču, ki je dobil posebno politično oddajo na RTV Slovenija kot plačilo za javno navijaštvo za Roberta Goloba pred štirimi leti, pojasnil državni sekretar na ministrstvu za delo Luke Meseca Igor Feketija. Na družabnih omrežjih iz Levice nenavadno delitev na ljudi in trgovce, propagirajo tako:

Feketija je na televiziji s takšno nenavadno delitvijo na ljudi in trgovce branil visoke davke in prispevke, ki jih zadnja leta koalicija leve sredine še povišala, češ da bi nižanje koristilo le trgovcem (kapitalistom, torej), ob tem pa novinarju Štefančiču na misel ne prišlo, da bi Feketijo opozoril, da so trgovci tudi ljudje, ki trdo delajo, številni za zelo nizke plače in da se pa ti višji davki, ki jih oba branita, zbirajo za plače v javnem sektorju, ki so daleč največji strošek vlade. Tudi RTV prispevek, ki je najpomembnejši vir denarja za plače in honorarje na RTV SLO, plačujejo ti trgovci, ki po mnenju Levice niso ljudje. V zadnjih šestih letih je Marcel Štefančič iz RTV SLO na svoj s.p. prejel slabih sto tisoč evrov. Koliko mu je plačala še Mladina, ni razvidno, ker je ta v zasebni lasti, financirana pa tudi iz vlade.

Plače v javnem sektorju je leva sredina močno povišala. Plače je še posebej povišali funkcionarjem in tudi novinarjem državne RTV, ki imajo status javnih uslužbencev. Povišanje plač v javnem sektorju bo imelo dolgoročne učinke, ker bo zaradi tega manj denarja za tisto, kar mora država (in RTV Slovenija) sicer zagotavljati, vsi v državi pa bomo morali za to plačati več davkov in prispevkov. Storitve pa bodo tudi sicer dražje.

Na družabnem omrežju x sem se na to nenavadno propagando za višje davke, s trditvijo, da trgovci niso ljudje, odzval tako: