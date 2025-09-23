Tomaž Štih: “Komunisti so slabši od Bismarcka”

Piše: Celjski glasnik

Ko je potrebno braniti (pa, četudi neumnosti), zna globoka država še kako aktivirati vse moči, da bi ljudi prepričali, kako so njihove poteze dobre in gredo v korist prebivalstva.

To so nenazadnje dokazali tudi, ko gre za predlog zvišanja upokojitvene starosti, ter nenazadnje v primeru napada na Tomaža Štiha, ko je zapisal nekaj konkretnih dejstev na to temo.

“Moja mama je umrla lani. Imela me je pri 24 letih in zadnjih 6 let je živela v svojem dementnem svetu. Če ji bom sledil imam pred sabo še 18 prisebnih let. In točno na toliko mi želijo postaviti upokojitveno starost. Komunisti so slabši od Bismarcka,” je ob predlogu, da se upokojitvena starost dvigne na 70 let zapisal Tomaž Štih.



Ob tem je bil deležen zapisov v smeri, da on je tako v tujini in se zadeve njega ne tičejo, zato težko sodi o tem. Pri tem pa pozabljajo, da je bil v Sloveniji in zakaj je moral v tujino. Kot nenazadnje tudi to, da ga pošiljajo v invalidsko upokojitev zaradi zapisov na družbenih omrežjih kot norčevanja iz njegove teže. S tem pa kažejo, da počno tisto, kar očitajo drugim.