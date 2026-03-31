Težave DVK z informatiko kljub četrt milijona podjetju Genis s podizvajalcem SRC

Piše: Spletni časopis

Včeraj ob 18.30 je Državna volilna komisija (DVK) k rezultatu volitev prištela še 8.100 glasov.

Gre večinoma za glasovnice po pošti, ni pa nujno, da so upoštevane že vse. Zdi se, da rezultat ne vsebuje razpletov po ambasadah, kjer mi DVK doslej še ni poslala pregleda po največjih, čeprav so bili tam rezultati razglašeni in objavljeni že pred tednom na volilno nedeljo. Zakaj javnosti prikrivajo podatke o rezultatu volitev, ki so v preteklosti bili dostopni veliko prej, ni jasno. Je pa, da imajo težave z informacijsko podporo, za katero je direktor službe DVK Igor Zorčič 23. januarja letos podpisal pogodbo težko 259.485 evrov z Jankom Štefančičem iz podjetja Genis (preberete lahko celotno pogodbo na koncu članka), ki določa tudi podizvajalca SRC sistemske integracije. Še zadnje glasove namerava DVK v rezultat vključiti, kot so sporočili popoldan, jutri ob 10. uri. Največ dodatnih glasov so danes dobili v Svobodi, SDS in Levici z Vesno. Ker pa je število glasov majhno, to ni vplivalo na vrstni red strank ali število mandatov, ki jih stranke dobijo.

Kot sem napovedal, so glasovi po pošti, praviloma jih pravočasno pride večina le iz Balkana in bližnjih držav EU, nekoliko ublažili izgube v primerjavi s prejšnjimi volitvami Svobode, SD in Levice (z Vesno). A ker je teh zadnjih glasovnic relativno malo in so se glasovi razpršili, največji poraženec volitev po številu izgubljenih volivcev ostaja Gibanje Svoboda (skupaj s SAB in LMŠ) Roberta Goloba. Od leta 2022 so izgubili 149.617 volivcev. V minusu sta med strankami le še SD s 895 in Levica s 3.089 izgubljenimi volivci..

SDS Janeza Janše je skupaj z glasovi iz tujine v primerjavi s prejšnjimi volitvami pridobila 47.926 volivcev. Največ pa so pridobili Demokrati Anžeta Logarja, ki jih na prejšnjih volitvah ni bilo: 78.576 volivcev. Z glasovi po pošti so skoraj dohiteli SD. Razlike je le 238 glasov.

Se je pa Logar skupaj z Golobom slabo odrezal, ko gre za oseben rezultat v primerjavi s stranko. Golob se je komaj prebil v državni zbor (na zadnjem mestu svoje stranke v volilni enoti), Logar pa je celo ostal izven državnega zbora. Edini med predsedniki strank, ki so v DZ.

Glasovnice, ki so bile prištete danes so prikazano na drug način, tako razdeljene med stranke:

Razlika v številu glasov SVOBODA 2.697 SDS 1.787 LEVICA IN VESNA 1.147 DEMOKRATI 543 SOCIALNI DEMOKRATI 511 NSI, SLS, FOKUS 450 RESNI.CA 299 PIRATSKI 185 PREROD 118 SNS 92 ZELENI SLOVENIJE, SG 81 MI, SOCIALISTI! 78 GLAS UPOKOJENCEV 49 KOALICIJA ALTERNATIVA 41 ZAUPANJE 18 SLOGA 3 REŠITEV 1

Pogodba o informacijski podpori za sistem, ki občasno deluje bolj šepavo, je takšna:

Podatki Erarja pokažejo, da to podjetja, ko gre za državo, v zadnjem desetletju največ dela za notranje ministrstvo, sicer pa za DVK in ministrstvo za javno upravo.