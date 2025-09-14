Teden mladih – Festival Stična mladih – se začenja danes z nedeljo mladih v Stični

Piše: C. R., STA

Teden mladih, ki ga bo zaznamovalo sporočilo upanja, se bo danes začel z nedeljo mladih, končal pa v soboto s festivalom Stična mladih. Geslo tega tedna je misel pokojnega papeža Frančiška “Tisti, ki zaupajo v Gospoda, ne omagajo”, je na novinarski konferenci povedal predsednik Urada za mlade mariborski nadškof Alojzij Cvikl.

Nedelja mladih želi spodbuditi zavedanje odraslih, da so mladi naše upanje za prihodnost, in zavedanje mladih, da so sprejeti in lahko najdejo svoj prostor v župniji. Nedelja je tudi priprava na novo pastoralno leto in navsezadnje tudi na Stično mladih, je pojasnil Cvikl.

Dodal je, da smo v jubilejnem letu, v katerem si je papež želel, da bi postali romarji upanja, zato ima leto vodilo Upanje ne osramoti. Ker pa živimo v svetu, ki ga zaznamujejo vojne, lahko to v ljudeh povzroča strah in nelagodje, čemur lahko nasprotuje prav upanje, je poudaril.

Upanje lahko v človeku rodi božja ljubezen in občutek dragocenosti v božjih očeh, je povedal Cvikl. Naloga kristjanov pa je po njegovih besedah tudi to, da ohranjajo mir, za kar pa potrebujejo upanje.

Upanje bodo ob zaključku tedna mladih z geslom Poglej gor zaznamovali tudi na sobotnem festivalu Stična mladih. Festival ima več ciljev, je izpostavil Cvikl. V prvi vrsti je kraj srečanja za mlade, kjer lahko ti začutijo bližino, oporo in spodbudo. Festival je tudi korak k Bogu, kjer lahko mladi začutijo, kako Bog prihaja k njim in kako oni prihajajo drug k drugemu. Stična mladih je tudi praznovanje in praznik mladih. Mladi lahko po dogodku doživeto odnesejo v domače okolje, zato je na nek način dogodek tudi kazalnik nadalje poti, je presodil Cvikl.

“Želimo si, da bi se vsebina letošnjega festivala stične mladih dotaknila res prav vsakega, da bi lahko v njihovih srcih tudi odsevalo to upanje naprej,” je na konferenci povedal koordinator Stične mladih Klemen Kraševec.

Udeleženci se bodo v ta namen letos za zgled in priprošnjo obrnili k zavetniku festivala svetemu Petru Juriju Frassatiju, ki je bil 7. septembra razglašen za svetnika. “Njegovo življenje je izjemen navdih za bratsko ljubezen, ki se izvršuje v prostovoljnem delu in pomoči potrebnim,” so dodali organizatorji.

Organizatorji so zagotovili, da bo za obiskovalce festivala iz Ljubljane do Ivančne Gorice spet organiziran tudi poseben prevoz z vlakom.

Festival je lansko leto privabil več kot 5000 mladih, za letošnji festival pa so do sedaj prodali približno 3000 vstopnic.

Dogodek bo po informacijah organizatorjev pomagalo izpeljati okoli 150 prostovoljcev.