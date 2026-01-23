Tarča: Je bila to predvolilna oddaja ali zbor “antijanšistov”?

Piše: Nova24tv.si

Včerajšnja oddaja Tarča na RTV Slovenija se namesto na resne razprave o razvoju in prihodnosti države znova osredotočila na stereotipna vprašanja, “kdo bo šel v koalicijo z Janšo”. Predvidljivo in za odločanje na volitvah nepomembno.

Voditeljica Erika Žnidaršič je v studio povabila predstavnike manjših strank, ki bi lahko vplivale na sestavo prihodnje vlade, a je razprava hitro zdrsnila v plitke očitke o “antijanšizmu” brez globljega vpogleda v ključne izzive Slovenije.

V studiu so se soočili Miha Kordiš iz stranke Mi, socialisti, Anže Logar iz Demokrati Anžeta Logarja, Vladimir Prebilič iz Preroda, Uroš Macerl iz Vesne, Jernej Vrtovec iz NSi in Zoran Stevanović iz Resnice.

Dolgočasna oddaja s predvidljivimi vprašanji

Uvodoma je voditeljica izpostavila fotografije s konvencije Resnice, kjer sta bila med poslušalci brata Aksalić, osumljena povezav s kriminalnimi združbami, kot sta kavaški in škaljarski klan. Stevanović je zanikal kakršnekoli povezave, pojasnil, da sta bila povabljena le za pomoč pri organizaciji. Nadaljevalo pa se z obsesijo z vprašanjem koalicij z Janezom Janšo. Stevanović, ki je bil med vodilnimi na protivladnih protestih proti Janši, je celo podpisal notarsko overjeno izjavo, da njegova stranka nikoli ne bo sodelovala z SDS. Ankete namreč kažejo, da brez Resnice Janša vlade ne more sestaviti, kar je oddajo spremenilo v platformo za krepitev anti-Janša narative.

Očitna “antijanša” narativa ni ostala neopazna, izzvala je številne kritike tudi na družbenih omrežjih. “Nisem štela, ampak kakšnih desetkrat in več pa smo že slišali #JanezJanša . #tarča In to bo to. O tem se bomo spet pogovarjali pred volitvami?! O programih pa kdaj drugič?!” se je ostro odzvala novinarka Miša Vugrinec na X.

“TARČA je uprizorila še eno uro predvolilne antijanšne propagande – ob vseh znanih korupciji zadnjih štirih let, tako da so se predstavniki novih strank (razen Vrtovca, NSi) tako večino časa udrihali po SDS. V primeru prihodkov teh komedijantov v DZ nas čaka še bolj pogubljen mandat od Golobovega,” je zapisal eden od uporabnikov na X.

Kritičen je bil tudi politični analitik Miran Videtič, ki je na Facebook pa je zapisal: “No, iz mojega izbora za glas je danes, že po 45 minutah oddaje, izpadlo še nekaj imen. 1. Ne volim estrade, 2. Ne volim bleferjev, 3. Ne volim populistov, 4. Ne volim cincarjev, 5. Ne volim krimosov. Ne bom imel širokega izbora a vendarle nekaj se bo našlo.”

Njegova kritika sovpada z vsemi dosedanjimi, v katerih je večkrat poudaril, da je Golobova vlada resno politiko porinila na nivo estradništva, temu primerna pa je bila tudi četrtkova oddaja – plitka in nekonstruktivna, brez resnih pogledov v razvoj in prihodnost Slovenije.