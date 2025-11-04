Takšno odločitev je sprejela družina ubitega Aleša Šutarja – Aca

Piše: Moja Dolenjska

Družina tragično umrlega Aleša Šutarja – Acota, ki so ga pokopali v četrtek na novomeškem pokopališču Srebrniče, je ob njegovi smrti sprejela težko, a plemenito potezo.

Odločili so se za darovanje organov. Za to so se odločili brez pomislekov, ker bi se s tem strinjal in bi takšno možnost zagotovo izbral tudi Aco, je za Slovenske novice povedala Acova žena Tina.

Acova pot se z njegovo tragično smrtjo tako ni končala. Ne le da bo večno živel v srcih domačih, prijateljev in širše skupnosti, njegovo srce bije naprej in to dobesedno. Še dlje pa bo zagotovo živel njegov duh in vrednote, ki jih je predstavljal, to so solidarnost, nesebičnost in posluh za skupnost.