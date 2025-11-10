Takšne zlorabe, kot se je zgodila z zaposlitvijo Zgage na FURS, ne pomnijo!

Piše: Vida Kocjan

V zadnjih dneh je v slovenskem medijskem in družbenem prostoru izbruhnila polemika zaradi zaposlitve novinarja in nekdanjega funkcionarja stranke Socialni demokrati (SD) Blaža Zgage v Finančni upravi Republike Slovenije (FURS) na delovnem mestu, kjer bi pričakovali visoko strokovnost.

Zgaga, ki je bil kandidat stranke Socialni demokrati (SD) za poslanca, je dobil delovno mesto v sektorju za preiskave, kjer ima dostop do občutljivih davčnih in finančnih podatkov davkoplačevalcev. Kritiki to označujejo kot škandalozno in politično motivirano kadrovsko odločitev, ki ogroža neodvisnost institucije. Odzivi so zelo negativni.

Zahtevani pogoji izredno ohlapni

Zaposlitev je bila javno potrjena v drugi polovici oktobra. Po nekaterih virih naj bi bil Zgaga na FURS delal že od poletja, kar je prav verjetno. Razpis za zasedbo delovnega mesta finančni svetnik v Upravi za davke na Generalnem finančnem uradu je FURS objavil 4. junija 2025, in sicer samo na vladnem portalu (gov.si) in Zavodu RS za zaposlovanje, zaključen je bil 1. julija 2025, rok za prijavo pa 8 dni po objavi. Na razpis oziroma javni natečaj, kot pravijo uradno, so se prijavili štirje kandidati, so nam sporočili iz finančne uprave. Več ne razkrivajo, prav tako niso pojasnili, kdo so bili člani izbirne komisije. Navedli so le, da so bili »v natečajno komisijo za vodenje izbirnega postopka imenovani po en član komisije s kadrovskega področja ter po dva člana komisije s področja, ki pokriva objavljeno prosto mesto«. Pet članov torej.

Z izbranim kandidatom Blažem Zgago so sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas in polni delovni čas, poskusno delo je tri mesece. Zahtevani pogoji za opravljanje dela v nazivu finančni svetnik so bili zelo ohlapni. Če bi pričakovali zahtevo po ekonomski ali finančni izobrazbi, tega tu ni bilo. Med pogoji so bili namreč navedeni le splošni pogoji o doseženi stopnji izobrazbe in pa − neverjetno – samo »6 let delovnih izkušenj na zahtevani stopnji izobrazbe«.

Kot posebne pogoje in dodatna znanja so opredelili: obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, strokovni izpit iz upravnega postopka druge stopnje, strokovni izpit po zakonu o finančni upravi, kot sta splošni strokovni izpit za opravljanje nalog finančne uprave in strokovni izpit za finančni nadzor I. stopnje.

Določeni so bili še drugi (splošni) pogoji, potrebni za zasedbo delovnega mesta, in sicer: znanje uradnega jezika, slovensko državljanstvo in določila glede nekaznovanosti, kakor je to določeno za večino delovnih mest v javni upravi.

Po kakšni logiki in s kakšnim predznanjem?

Zgaga bo tako deloval ali pa že deluje v sektorju za preiskave, kar pomeni, da bo imel ali že ima vpogled v osebne in finančne podatke državljanov ter podjetij. Od tod do morebitnih zlorab za politične namene pa ni več daleč, zato so opozorila poznavalcev razumljiva in povsem na mestu.

Zgaga je bil vse doslej tesno povezan s stranko SD, ki je del vladajoče koalicije pod vodstvom Roberta Goloba. Poznavalci ga povezujejo tudi z generalnim direktorjem FURS Petrom Grumom; v povezavi z njim opozarjajo na sum zlorabe položaja za »kadrovsko nagrajevanje« političnih somišljenikov.

Opozarjajo, da gre za kršitev načela depolitizacije javne uprave, ki je bila ena od obljub zdajšnje vlade. Zaposlitev Zgage na tako občutljivem položaju poraja tudi dvome o nepristranosti finančne uprave, ki je bila doslej že večkrat tarča kritik zaradi domnevnih zlorab. Slednje se stopnjuje predvsem v času vladajoče koalicije pod Golobovim vodstvom. Na FURS pod vodstvom Petra Gruma letijo tudi očitki o sodelovanju v politično motiviranih primerih.

Nagrada za politično zvestobo

Kdo je Blaž Zgaga? Novinar, ki nima 20 let izkušenj v davčnem preiskovanju, kot se to običajno zahteva za tovrstno delovno mesto, na katerega je bil izbran. Njegovo ozadje ali strokovna usposobljenost temelji na novinarstvu, levičarski politiki in levičarskem aktivizmu. Dostop do podatkov na FURS pa lahko vodi do zlorab, kot je na primer brskanje po podatkih političnih nasprotnikov, zato so tveganja za javnost zelo velika. Nadalje splošni postopki zaposlovanja v javnem sektorju zahtevajo javni natečaj in izbiro najbolj usposobljenega.

Poznavalci na družbenih omrežjih opozarjajo, da je zaposlitev Zgage v finančnem uradu »simbol Golobove Slovenije«. Večina komentarjev je negativna z zahtevami po preiskavi. Za zdaj ni znano, da bi prišlo do kakšne uradne preiskave, vendar bi lahko Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) ali državni zbor sprožila postopek.

Vprašljiva pojasnila FURS

Kako je s to zaposlitvijo, smo vprašali FURS. Na vprašanje, kakšne reference za zaposlitev je imel Blaž Zgaga, so nam odgovorili, da se je prijavil na javni natečaj za prosto delovno mesto na Generalnem finančnem uradu, kjer ga je natečajna komisija predlagala kot najbolj strokovno usposobljenega kandidata za razpisano prosto delovno mesto. »Natečajna komisija je ocenila, da ima Blaž Zgaga ustrezne delovne izkušnje in strokovna znanja za področje, na katerem bo deloval. V vlogi je navedel svoje pretekle zaposlitve in med drugim izpostavil izkušnje v zvezi z analiziranjem velikih količin podatkov iz različnih baz in s pridobivanjem informacij, vodenjem, usmerjanjem in koordiniranjem več sočasnih dolgotrajnih analiz ali preiskav, vodenjem in koordiniranjem preiskovalnih ekip, oblikovanjem in izvedbo strategij, operativnih in akcijskih načrtov, uporabo metod podatkovnega rudarjenja ipd.«

Zgage komisiji menda ni nihče priporočil, »v postopku ni predložil posebnih priporočil«, so odgovorili iz FURS. Odločitev o zaposlitvi je temeljila na izvedenem izbirnem postopku, vključno z razgovorom in njegovi vlogi, iz katere izhajajo ustrezne izkušnje in strokovne reference.

Izvajal bo ali že izvaja finančni nadzor

Kakšen je njegov delokrog? Ta zajema naloge, opredeljene v opisu delovnega mesta, ki vključuje izvajanje strokovnih nalog na področju izvajanja finančnega nadzora in najzahtevnejših kontrol, analiz, poročil, pojasnil in odgovorov, razvijanje novih analitskih orodij in metod na področju nadzora ter drugih nalog v skladu s sistemizacijo delovnega mesta.

Lahko brska po podatkih, kot si zaželi?

Ali ima oz. bo imel dostop do vseh podatkov FURS in bo lahko brskal po podatkih, kakor si bo zaželel, smo vprašali in prejeli naslednji odgovor:

»Vsi uslužbenci FURS imajo dostope do podatkov, ki jih skladno z zasedbo delovnega mesta potrebujejo pri izvajanju svojih nalog in jih lahko uporabljajo samo za opravljanje dodeljenih jim konkretnih nalog. Za delovno mesto v konkretni notranji organizacijski enoti, ki ga zaseda uslužbenec, pa je mogoče vpogledovanje v podatke samo skladno z odredbo nadrejenega in v sodelovanju z drugimi uslužbenci, ki vodijo konkretne postopke.«

Na FURS so še dodali, da skladno s politiko revizijskih sledi izvajajo redne nadzore in ugotavljajo morebitna odstopanja od zakonitega ravnanja uslužbencev FURS ter pogodbenih obdelovalcev podatkov FURS. Kako je in bo s tem, bomo še preverjali.

Tiha stavka davčnih inšpektorjev

Po navedbah portala pozareport.si naj bi se na FURS, ki ga vodi generalni direktor Peter Grum, zaradi njegovih političnih zlorab dogajala tiha stavka davčnih inšpektorjev, kar naj bi pomenilo, da inšpektorji ne odločajo tako, kot jim zapoveduje vodstvo finančne uprave, hkrati pa delajo zelo počasi.

Naloge finančnega svetnika Blaža Zgage, ki je brez ustrezne izobrazbe in potrebnih znanj

Naloge na delovnem mestu finančnega svetnika v Upravi za davke na Generalnem finančnem uradu so naslednje:

koordiniranje in sodelovanje pri izvajanju finančnega nadzora in zahtevnejših kontrolah,

izvajanje zahtevnejših ciljno usmerjenih analiz,

priprava poročil, pojasnil, odgovorov,

sodelovanje z drugimi OE, organi in organizacijami,

podpora pooblaščenim uradnim osebam pri načrtovanju nadzora,

razvijanje novih analitskih orodij in metod,

zbiranje, iskanje in analiziranje novih pojavnih oblik nepravilnosti,

opravljanje najzahtevnejših del v zvezi z obdelavo, zbiranjem in izmenjavo operativnih preiskovalnih informacij in podatkov,

opravljanje drugih nalog in dejanj, določenih z zakonom ali drugimi predpisi, ter opravil, ki jih odredi nadrejeni.

Vir: FURS