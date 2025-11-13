Tako so z laganjem Golobovi “novinarji” in Zdolšek rešili premiera pred KPK

Piše: Peter Jančič, Spletni časopis

Odvetniku Stojanu Zdolšku, ki ga je včeraj gostil Uroš Slak na POP TV, je, tako vse kaže, uspelo doseči, da KPK do volitev ne bo uradno predstavil odločitve o čistkah Roberta Goloba na policiji, za katere je odstavil tudi notranjo ministrico Tatjano Bobnar in več generalnih direktorjev policije in tudi ne o letovanjih s Tino Gaber pri podjetniku iz svoje stranke Tomažu Subotiču, ki je v času, ko je Golobu in njegovi partnerki čez vikende posojal vilo, dobil pomembne položaj v javnih zdravstvenih zavodih, pomagali pa so mu tudi poslovno, da je ohranil vpliv v jeklarski industriji.

Obsežne politične čistke, da je s predčasnimi odstavitvami tam nastavil vladnim strankam podrejene kadre, je Golob s svojo koalicijo izvedel tudi v državnih medijih, ki se razglašajo za javne, pa tudi v državnih podjetjih. Na Siol.net, RTV SLO, SDH, Telekomu…

Uspeh Zdolška pri obrambi Goloba je razkril način delovanja oblasti, ki je v sramoto državi. KPK so, da bi dosegli svoje cilje, črnili tako, da se je portal Necenzurirano zlagal, kako bi naj moj sin Vid Jančič o postopku pred KPK proti Golobu obveščal Novo24TV. To so se zlagali za potrebe odvetnika in premiera Roberta Goloba.

Necenzurirano je propagandni portal Svobode, ki ga je v preteklosti pod mizo preko vzporednega podjetja Vesne Vuković iz državnega GEN-I plačeval Robert Golob, danes pa “novinarje” tega portala za “svetovanje” tudi plačuje iz državnega proračuna. Denimo, Tamara Vonta Tomaža Modica. Plačila novinarju Modica za pomoč poslanki Svobode Tamari Vonti Erar KPK prikazuje tako:

Enako laž o viru Nove24TV je za koristi Goloba pozneje širil tudi Siol.net, kjer je Golob s celo dvema čistkama nastavi svoj vrh: poslovni in uredniški. Za propagando za Goloba pa so tam kot novinarko zaposlili celo piarovko iz vlade.

Odvetnik Stojan Zdolšek je po tem propagandne laži “”novinarjev” Svobode uporabil za javno utemeljevanje nepoštenosti postopka pred KPK, češ da to trdijo mediji.

V resnici pa le plačan medijski propagandni aparat Goloba, ki kot Zdolšek dela za Goloba tako, da javno laže.

Zdolšek je dejal: “Gre še za en primer, ki dokazuje, da KPK ni zagotovila poštenega postopka. V zvezi s predlagano izločitvijo smo tudi opozorili na uhajanje informacij iz komisije, ki so bile objavljena na spletnem portalu, povezanem s stranko SDS,” je navedel. V Reporterju, za katerega, ker imajo istega lastnika v Martinu Odlazku, delajo novinarji Necenzurirano, so opisali z imenom in priimkom, o čem govori Zdolšek tako: Kot je povedal, pa so podali tudi predlog za izločitev uslužbenca, ki je sodeloval v postopku. Po zanesljivih informacijah Reporterja je ta uslužbenec Vid Jančič.