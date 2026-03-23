Tako servisira Svobodo državna STA

Piše: Spletni časopis

Kako manipulirajo na državni STA, ki ga obvladujejo leve stranke, kaže poročanje o rezultatu volitev.

“Največ glasov prejel Golob, največji delež Arčon,” s tem naslovom je državna tiskovna agencija STA danes opisala razplet volitev poslancev, na katerih je malo manjkalo, da predsednik Svobode Robert Golob niti v državni zbor ne bi prišel. Šele glasovnice čisto na koncu so ga vrnile. Pomembni za izvolitev so namreč deleži za kandidate, ker so okraji po številu volivcev zelo različni. Je pa v dveh okrajih, ker sta po številu volivcev velika, Golob sicer res zbral največje število glasov:

Še bolj zanimiva je informacija o najvišjem deležu Mateja Arčona. Tako poroča STA “Od poslancev, ki so se po 99,85 odstotka preštetih glasov uvrstili v DZ, je največ glasov prejel predsednik Gibanja svoboda Robert Golob – skoraj 10.400. Največji delež glasov pa je v svojem volilnem okraju prejel podpredsednik te stranke Matej Arčon – 43,52 odstotka.”

Arčon ni zbral najvišjega deleža med vsemi kandidati po okrajih. Janez Janša ga je v okraju Ivančna Gorica: 44,22 odstotka. Tako to opiše DVK:

Celotna zgodba z fake vsebino o najvišjem deležu Arčona, agencije STA ki dobiva polovico prihodkov neposredno iz državnega proračuna, vladajoči pa so tja za odgovornega urednika postavili prej odgovornega urednika Siol.net Mihaela Šuštaršiča, je takšna: