Svoboda zgrmela navzdol

Piše: Spletni časopis

Prednost SDS Janeza Janše pred Svobodo Roberta Goloba je velika, kar 8,5 odstotne točke.

To je pokazala včeraj objavljena raziskava Mediane za POP TV. V primerjavi z dan prej objavljenimi rezultati Ninamedie, po kateri sta bili stranki skoraj izenačeni, je Svoboda zgrmela. SDS pa se je povzpela. Zdi se, da razlog niso afere, denimo s preganjanjem “nepridiprava” Aleksandra Repiča, katerega profil na Instagramu je izginil po protestih iz Svobode in celo sekretariata sveta za nacionalno varnost, o tem, kako so bila na Instagramu napadeni iz tujine. Bolj verjetna razlaga je, da raziskovalci javnega mnenja bolj ustvarjajo kot merijo javno mnenje. Skupno trem raziskavam v zadnjih dneh, Mediane, Ninamedie in Parsifala, je le to, da je na vrhu SDS, sledi pa Svoboda. Razlika po meritvi Mediane med SDS in Svobodo je celo večja kot jo je pokazala meritev Parsifala za Novo24TV nekaj dni prej. Tako velikanski razlik ni mogoče pojasniti s statističnimi napakami meritve.

Agencija (Naročnik / Datum) SDS (Janez Janša) GS (Robert Golob) Razlika (SDS – GS) Mediana (POP TV, 1. 3.) 30,9 % 22,4 % + 8,5 % Ninamedia (Dnevnik, 28. 2.) 28,0 % 27,0 % + 1,0 % Parsifal (Nova24TV, 26. 2.) 31,9 % 23,8 % + 8,1 %

Povsem drugačen je po teh treh raziskavah tudi vrstni red nižje. Po Mediani je na tretjem mestu Levica z Vesno z 9,1 odstotkom, po Ninamedii bi bila tretja NSi s SLS in Fokusom s 9,1, po Parsifalu pa so tretji Demokrati s 8,4. V DZ bi prišli po vseh raziskavah ob petih strankah, ki so že v DZ, še Demokrati Anžeta Logarja. Po Mediani pa še Resni.ca. Po Parsifalu Prerod.

Največji razkorak med meritvijo Mediane in Ninamedie je pri Gibanju Svoboda, kjer je kar 4,6 odstotne točke razlike, čeprav sta bili anketi opravljeni skoraj istočasno. Je pa podpora največji opozicijski stranki SDS pri vseh treh agencijah razmeroma stabilna in se giblje med 28 % in 32 %. A tudi tu se meritvi Mediane in Ninamedie razlikujeta za skoraj tri odstotne točke. Precej manj razlik je med rezultati Mediane in Parsifala.

Opozorilo: Meritvam javnega mnenja ne smemo verjeti. Povsem so zgrešile ob obeh zadnjih referendumih in na evropskih volitvah. Vsakič, to je trikrat zapored, so udarile mimo v prid zdaj vladnih strank. Na prejšnjih volitvah poslancev pa so tudi udarili mimo, a v obratno smer. Podcenili so Svobodo. Za večino podjetij, ki izvajajo merjenja (Ninamedia, Mediana, Valicon) za večje medije, je znano, da so poslovno in politično povezani z vladnimi strankami. Bolj na desno sodita Parsifal in RC IJEK.

Ko gre za koalicije Ninamedia kaže na tesen boj, ki bi omogočil lažje sestavljanje leve koalicije, podobno tudi Mediana, kjer bi imela odločilno vlogo Resni.ca. Po Parsifalu pa je v prednosti desnica, a bi stranke, ki vladajo, lahko tudi po tej raziskavi zadržale oblast, če bi jim na svojo stran uspelo pridobiti Demokrate, ki imajo težave z vstopom z desno vlado, ki bi jo vodil Janša, brez partnerjev z leve.

V primerjavi s prejšnjimi volitvami rezultate Mediane Europe Elects prikaže tako:

V grafikah in članku v Spletnem časopisu so deleži podpore strankam preračunani tako, da so upoštevani le za stranke opredeljeni volivci. To omogoča primerjavo z volitvami in med raziskavami. Med opredeljene za stranke štejem tudi izbiro “druge” stranke. To so praviloma tiste, ki anketiranim niso ponujene, se jih pa sami spomnijo. Primerjave niso preproste, ker meritve različne agencije opravljajo z različnimi vprašalniki, tehnično na različne načine, rezultate prikazujejo različno in jih še različno obtežujejo, načine dela pa pogosto tudi skrivajo.