Svoboda se sesuva: občinski svetniki jih uhajajo, sedaj pa naj bi se reševali s crknjenim psom ob njihovem plakatu?

Piše: Gašper Blažič

Zadnje čase ima Svoboda hude težave na terenu. Iz svetniških skupin jim izstopajo občinski svetniki, pred kratkim v občini Grosuplje, sedaj še na Vrhniki. Kar je zelo slabo znamenje pred volitvami. In nič čudnega, da se poslužujejo čedalje bolj bizarnih trikov.

»Včeraj okoli 14. ure so bili policisti obveščeni o pretresljivem dogodku na območju Ljubljanske ceste na Vrhniki, kjer je bil na enem izmed reklamnih panojev izobešen kadaver za zdaj še neznane živali. Po neuradnih informacijah naj bi šlo za psa, privezanega na plakatnem mestu stranke Gibanje Svoboda,« danes poroča spletno Delo. Kot navaja, so policisti opravili ogled kraja in nadaljujejo kriminalistično-forenzično preiskavo ter intenzivno zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper okolje, prostor in naravne dobrine, pa tudi zaradi morebitnih drugih kaznivih ravnanj. Osumljenec, motiv dejanja in druge okoliščine za zdaj niso znani. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

Kot navaja Delo, je dogodek sprožil veliko ogorčenje v javnosti. Kot dokaz navaja zapis, ki ga je na facebooku delil direktor Zavoda za gozdove Gregor Danev. Ki je tudi kandidat Svobode na letošnjih volitvah. »Odnos do živali veliko pove o nas. Pove, koliko sočutja premoremo, koliko spoštovanja do življenja in koliko odgovornosti do sveta, ki ga soustvarjamo. Žival ni orodje za sporočilo. Ni simbol. Je živo bitje,« je zapisal.

Tehnično gledano ima sicer prav, ko gre za varstvo živali. Vendar ni znano, ali gre res za mučenje živali ali pa je bil pes že mrtev, ko so ga privezali. Verjetno pa gre spet za eno od načrtovanih provokacij v stilu nedavnih kljukastih križev v Dražgošah. Zanimivo pa je, da policija temu namenja veliko pozornosti, medtem ko nikakor ne moremo dobiti informacije, ali je policija sploh preverjala primer spolne zlorabe otrok s strani znanega goriškega odvetnika. Ki je, kot smo izvedeli, precej blizu Golobovi Svobodi.

No, morda bi veljalo kandidata Svobode, ki je izlil svoje ogorčenje, spomniti na to, kaj se je pred leti dogajalo v Mariboru. Na primer z obešanjem lutk, ki so simbolizirale ljudi.

Je pa v vsakem primeru ta provokacija verjetno le način, kako bi Svoboda pred volitvami rešila svojo kožo. Na račun avreole žrtve.