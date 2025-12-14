Svoboda govora ni selektivna

Piše: Lucija Kavčič

Na 41. Slovenskem knjižnem sejmu je 25. novembra na Glavnem odru potekala predstavitev knjige Kdo vam laže avtorja Borisa Tomašiča, ki je hkrati tudi voditelj oddaje z istim naslovom na Nova24TV, ki je osnova za knjigo. O knjigi, medijih in politiki se je Tomašič pogovarjal z Janezom Janšo.

Knjiga Kdo vam laže je posvečena aktualni oblasti, čeprav je TV-oddaja začela nastajati takrat, ko se je začelo v slovenski politiki intenzivno lagati. V času covida, ko so se poskušali prikriti dejansko stanje in dejanski problemi, je predstavitev knjige napovedal Boris Tomašič, ki je dejal, da je bila slovenska politika od nekdaj polarizirana, vendar pa še nikoli doslej ni bila tako polarizirana na resnico in laž kakor prav pod zdajšnjo slovensko vlado. Hkrati je knjiga Kdo vam laže namenjena tudi proslavitvi desete obletnice delovanja medija Nova24TV. »Napovedovali so nam le kratek dah, pa je minilo 10 let in nič ne kaže, da bomo odnehali,« je zagotovil Tomašič, ki je v knjigi pripravil pregled mandata Golobove vlade, ko je laž postala tako rekoč nova vrednota in ko nikogar v vladi ni sram lagati.

Ukradena beseda

Janez Janša se je Tomašiču na odru pridružil nekaj minut kasneje, saj se je vrnil iz Maribora, kjer je imel v organizaciji Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve z mladimi pogovor o nastanku slovenske države. Janša je dejal, da je današnji čas vse bolj gluh za resnico, hkrati pa je beseda ukradena. Tisti, ki smo živeli v jugoslovanski državi, poznamo grobi način, ko so bile stvari direktno poimenovane s svojim nasprotjem. Tako je bilo že samo ime nekdanje države Jugoslavije, ki se je imenovala ljudska republika v času, ko so komunisti zaprli in pobili največ ljudi. »Živeli smo v državi, v kateri je bila beseda ukradena, je pa večina vedela za laži, da so laži,« je dejal Janša in dodal, da se danes, 34 let po osamosvojitvi, kraja besede veliko bolj kompleksno ponavlja.

Janša o medijih

Kradejo se pojmi in največja kraja se dogaja prav na področju medijev; gre za varnost in svobodo izražanja. Naši oziroma zahodni mediji v veliki večini ne uporabljajo več pojma svoboda izražanja, ampak pojem svoboda medijev, čeprav medij ni oseba, pač pa sredstvo, prek katerega bi se morala svoboda izražanja uresničevati. Morali bi biti pluralni in bi morali poročati resnico. Drugače pa je, ko gre za mnenja; v tem primeru morajo biti različni mediji, ki različno poročajo. Toda svoboda izražanja je sedaj prenesena na določene institucije, ki so si jih levičarji prek kulturnega boja popolnoma podredili. In to ni problem samo Slovenije, ampak celotnega zahodnega sveta, je dejal Janša, a je pri nas problem še veliko večji, ker tranzicija ni bila uspešna, zato je ljudi v Sloveniji toliko laže prepeljati žejne čez vodo.

Spletna cenzura

Omejuje se svoboda izražanja, četudi smo v digitalni dobi pametnih telefonov, računalnikov in družabnih omrežij. Kulturni marksizem je prevladal v medijih, kulturnih institucijah in na univerzah oziroma tam, kjer se ustvarja zavest. V Evropi je veljaven akt o digitalnih storitvah, ki tudi vsem platformam, ki so v glavnem ameriške, nalaga neke vrste cenzuro. Tako ima Evropska komisija v Sloveniji pogodbo z nevladnimi subjekti, kot je to Oštro Anuške Delić, in s spletnim očesom v domeni Fakultete za družbene vede UL. In ti subjekti imajo pravico, da cenzurirajo objave na omrežjih oziroma celo predlagajo in dosežejo ukinitev profilov ali pa omejijo doseg določenega zapisa. »To je sicer po zmagi Trumpa nekoliko teže, ker so ameriške platforme prekinile pogodbe s subjekti, ki izvajajo cenzuro, je pa vskočila Evropska komisija, ki izvaja nekaj, česar v Ameriki ni več,« je dejal Janša.

Ogledalo vladajočim

Janša je na predstavitvi knjige še pojasnil, da vsako razkrinkavanje nastale situacije pri nas predstavlja napad na medije. Če kdorkoli od nas, ki ima izvorno človekovo pravico do svobode izražanja, kritizira neki medij, kjer je objavljena neka laž, je to napad na medije. In v to situacijo je na ravni klasičnega medija, ki je dostopen pravzaprav vsem, tudi tistim, ki niso digitalno vešči, posegla oddaja Kdo vam laže? ter nastavila ogledalo vladajočim. Zato se je zgodila preiskovalna komisija s Tamaro Vonta. »Zanimivo je spremljati trditve: Ne marate RTV, POP TV ker nastavljata ogledalo, ko pa beseda nanese na Kdo vam laže?, pa to ogledalo nenadoma ni nič vredno,« je še opozoril Janez Janša, ki je pozdravil dejstvo, da je veliko tem (razkrinkanih laži) iz oddaje našlo svoje mesto tudi v knjigi.

Levičarski referendumski fiasko

Nadalje je Janša opozoril tudi na to, da bila nacionalna televizija dodobra »očiščena«, čisto komercialna TV pa je dobila posebne dodatke k pogodbi z državnim podjetjem, televizijo Nova24 pa preiskujejo in prepovedujejo oglaševanje na njej. Mediji, kot sta RTV in POP, so v službi oblasti in niti ne poskušajo biti pluralni, kar je bilo neposredno vidno ob zadnjem zakonodajnem referendumu. Ankete javnega mnenja so prikazovale kar 20-odstotno razliko, da bo zakon obstal, a je realnost pokazala čisto nasprotje. Ko je vladna koalicija tri posvetovalne referendume dobila, so vsi ti mediji poročali enoglasno: velika zmaga levice, zagovorniki so bili v studiih, kjer so se hvalili, tokrat, ko je zmagala nasprotna stran in zakon ni bil potrjen, pa se trudijo vse to čim prej umakniti iz etra in z naslovnic ter minimizirati.

Levičarska negativna kadrovska selekcija

Avtor knjige Tomašič je nato dejal, da je oddajo Kdo vam laže? začel delati aprila 2020, ko je prihajal covid iz Kitajske, in o tem je poročal, ter vse do zdaj pripravil tudi do pet oddaj na teden. Material zanjo še posebej v zadnjem času pa ne zmanjka. Zdi se, da je nasprotna stran nedotakljiva, dvojna merila pa so v nebo vpijoča. »Govorijo lahko, kar jim pade na pamet, in tudi če ustrelijo kozla, je že poskrbljeno, da je prikazano drugače ali omiljeno,« je dejal Janša. Vseeno pa je resnico teže prikriti, saj se kljub aktu o digitalnih storitvah Evropske unije stvari na digitalnih platformah ne dajo popolnoma cenzurirati, je še dejal. »Je pa zelo težko delati, če te kritizira 90 odstotkov medijskega prostora, ki praktično vsako stvar obrne proti tebi: vsako zelo dobro stvar, ki jo narediš, zamolči. Če je stvar dobra, se razglasi za slabo. Če narediš napako, pa se to razglasi za zločin,« je še poudaril Janša. Medtem pa nasprotno opcijo hvalijo in opravičujejo ne glede na to, kaj naredi. Nenehno producirajo »nove obraze«, ki neslavno propadejo kljub medijski podpori, kar povzroča negativno kadrovsko selekcijo pri levičarjih, dolgoročno pa to pomeni propad. Danes so ministri ljudje, ki to pred leti ne bi mogli biti.

Spremembe na vidiku

Na vprašanje, ki se postavlja, ali se bo prebujenje zgodilo, ali bodo ljudje spregledali in bo po prihodnjih volitvah drugače, pa je Janša odvrnil, da smo desetletja živeli v veri, da slabše ne more biti, pa se je pokazalo, da je vedno lahko še slabše. »Obstaja še slabše od slabega, zgodovina človeštva je to dokazala. Do obrata prihaja zelo počasi, ker je ideologija kulturnega marksizma na Zahodu prišla v preveliko absurdnost, tako veliko, da ji ljudje ne verjamejo več, a ostajajo zmedeni. Cilj torej ni samo prodati laž kot resnico. Cilj je ljudi zmesti, da ostanejo doma in ne gredo na volitve,« je razložil Janša, ki pa je kljub temu svoj nastop sklenil optimistično z mislijo na generacije mladih, ki razmišljajo drugače, ki ne gledajo televizije, ne berejo časopisov in niso podvrženi mainstreamu ter ključne informacije dobijo z družbenih omrežij in platform, ker so informacije manj enostranske.