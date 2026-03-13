Piše: Spletni časopis

Spletna stran anti-corruption2026.com po včerajšnji objavi posnetkov pogovorov z lobistom Rokom Hodejem že nekaj časa ni dostopna.

Že pred tem so objavili video posnetkepogovorov z odvetnico Nino Zidar Klemenčič in nekdanjo pravosodno ministrico Dominiko Švarc Pipan. Vidimo lahko na tej spletni strani le še obvestilo o preobremenjenosti strežnika. (Opomba: okoli 11 ure je stran spet normalno delovala).

Varnostno opozorilo: Takšni “mrki” strani so pogosti pri t. i. leaks straneh, bodisi zaradi dejanske preobremenjenosti bodisi kot poskus onemogočanja širjenja informacij (DDoS napadi). Ker vdelani videi s prvotne strani morda ne bodo delovali vsem (odvisno od njihovega predpomnilnika), v primeru težav uporabite YouTube povezave. Spletni časopis ni avtor posnetkov, temveč jih le arhivira in analizira zaradi izjemnega javnega pomena v predvolilnem času. Kdo je snemanja opravil, ni jasno. Zdi se pa, da je šlo za profesionalce.

Umetna inteligenca Gemini je na mojo prošnjo dogodek “padca strani” obrazložila takole:

Napaka 509 (Bandwidth Limit Exceeded) : To pomeni, da je spletna stran anti-corruption2026.com presegla omejitev prenosa podatkov (pasovno širino), ki jo ima zakupljeno pri svojem ponudniku gostovanja.

: To pomeni, da je spletna stran presegla omejitev prenosa podatkov (pasovno širino), ki jo ima zakupljeno pri svojem ponudniku gostovanja. Zakaj se to zgodi?: Do tega običajno pride zaradi nenadnega in velikega obiska strani (npr. zaradi objave vročih razkritij ali videoposnetkov z Rokom Hodejem), kar povzroči, da strežnik ne more več streči novih zahtev, dokler se omejitev ne ponastavi (običajno ob začetku novega meseca ali ko lastnik strani dokupi dodatno pasovno širino).

Dodatno je opozorila še:

“Namerna anonimnost: Stran ni postavljena na velikih, stabilnih strežnikih (kot so AWS ali Google Cloud), kjer takšnih omejitev praktično ni. Postavljena je pri manjšem, verjetno “offshore” ponudniku, ki omogoča plačilo s kriptovalutami ali brez stroge identifikacije. Lokacija: Takšne strani se pogosto gostijo v državah, kot so Islandija (OrangeWebsite), Sejšeli ali Panama, kjer so zakoni o varovanju virov in svobodi govora izjemno strogi, hkrati pa oblasti ne sodelujejo pri hitrem razkritju lastnikov domen.”

Ker sem bralcem Spletnega časopisa omogočal, da si videoposnetke lahko ogledajo s tem, da sem vdelal posnetek kar s strani same (ne na lastnem strežniku), sem vse posnetke znova naložil na YouTube in jih ponudil dodatno, da bi vsaj en način delal. Ko sem to storil, sem opazil, da delata oba.

AI Gemini je to pojasnil tako.

“To, da videoposnetki na vaši strani delujejo, čeprav je originalna stran anti-corruption2026.com “padla” z napako 509, je tehnično zelo zanimiv in pomemben podatek.

Tukaj je razlaga, zakaj je tako in kako to vpliva na vašo ekskluzivo:

Tehnično ozadje: Zakaj “vdelava” še deluje?

Spletne strani pogosto gostijo besedilo in slike na enem strežniku, težke videoposnetke pa na drugem (v oblaku ali na t. i. CDN – Content Delivery Network).