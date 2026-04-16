Strah v vrstah Svobode: Od medijskih spinov proti Stevanoviću do zlorabe represivnih organov

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

O brutalnem spopadu, ki se že dogaja in je še pred državo, v katerem Robert Golob, kot je sam napovedal, poskuša s svojo stranko na oblasti storiti vse, kar morejo, da ne bi izgubili oblasti, sva pri Bojanu Požarju v Uri resnice razpravljala s Petrom Gregorčičem.

Po izvolitvi Zorana Stevanovića za predsednika DZ mimo njihove volje je v vladnih strankah zavladala precejšnja panika in takoj so sprožili medijski napad na stranko Resni.ca in njenega predsednika. Deloma zaradi pet let stare predvolilne izjave, kako ne bo sodeloval s SDS in Janezom Janšo. Sprožili pa so tudi medijsko prepričevanje, kako naj bi bil zaradi svojih stališč do Moskve in ideje o referendumu o Natu Stevanović povsem nesprejemljiv za vladanje. Povsem enake čudaške ideje o referendumu in “ruskemu miru” že štiri leta kot del vlade zastopa stranka Levica (pa tudi posamezni poslanci Svobode), pa to doslej nikogar med temi, ki so zdaj strahovito glasni v medijih, ni posebej motilo.

Spomnimo, da je zadnja leta zunanja ministrica Tanja Fajon (SD) od prejšnjega premiera Janeza Janše celo javno zahtevala, da bi moral na obisk v Moskvo k Vladimirju Putinu, ko je med prvimi obiskal napadeno Ukrajino, da bi s tem izrazil solidarnost in zagotovil pomoč. Vse to kaže, da je ozadju propagandno delo v največjih medijih za Svobodo in Goloba. Od koder so glasno očitke proti Stevanoviću po polomu v DZ tudi izrekali. Ni mogoče izključiti, da bo Golob v spopadu prihodnje tedne ponovno zlorabil tudi policijo in Sovo (in da ju že zlorablja), ki si ju je z več čistkami politično podredil in ki ju je za diskreditiranje SDS in NSi uporabil že v kampanji pred volitvami. Denimo, da je preusmeril pozornost od očitkov o koruptivnem nameščanju kadrov Svobode na vrh DARS in posnetkov o koruptivnem ravnanju njegove oblasti sicer. In to z očitki, da je problem nadzor nad obveščevalnimi službami poslancev NSi in podjetje Black Cube, ki slovi po razkrivanju koruptivnih ravnanj oblasti, za katerim bi naj bila SDS.

Ravnanj podjetja Black Cube, ki je registrirano v EU, in je znano po razkrivanju koruptivnih ravnanj oblasti v številnih državah, v nobeni EU državi ne označujejo za vohunstvo tujih držav in predstavnikom tega podjetja ne prepovedujejo vstopa v državo, kar se je zgodilo pri nas, kjer so za širjenje spinov o tem angažirali ob Sovi, novinarjih Mladine in 8. Marcu Nike Kovač celo še dodatnega borca proti Janši in desnici: Draga Kosa, katerega sestro je Robert Golob inštaliral v evropsko komisijo, ko mu je spodletelo z Tomažem Veselom. Razkrivanje korupcije drugod po svetu velja za pozitivno ravnanje in ne nedovoljeno izdajo državnih interesov Roberta Goloba. Za izdajo razkrivanje koruptivnih ravnanj oblasti razglašajo le v najbolj čudaških diktaturah.

Ni mogoče izključiti niti ponovnih hišnih preiskav pri politikih SDS, kakršne so bile za predvolilne namene že bili pri Alešu Hojsu, v preteklosti pa še pri številnih drugih pomembnih politikih SDS in tudi SLS. Represivni organi pri nas preganjajo predvsem opozicijo. Kaj pričakujete, lahko odgovorite v anketi, kjer lahko izberete do tri možnosti (vse se namreč ne izključujejo):

Koga bodo v prihodnji tedni preiskovali iz policije in sprožali spine s pomočjo Sove in proti komu bodo sprožali različne sodne postope? Proti desni opoziciji, Janezu Janši, Jerneju Vrtovcu in drugim politikom njunih strank

Proti “novim silam” v Resni.ci in pri Demokratih

Proti kritikom vlade iz liberalnih vrst kot je Matej Lahovnik in kritičnim medijem

Proti vladajočim, Robertu Golobu, Zoranu Jankoviću, Alenki Bratušek, Asti Vrečko in drugim iz vladnih vrst

Do sestave vlade se represivni aparat ne bo zlorabljal

S pomočjo NPU in Sove lahko Svoboda tudi zbere podatke za izsiljevanje posameznih poslancev in strank, da bi jih pridobil na svojo stran in si zagotovil 46 glasov za mandatarja in ohranitev oblasti. Celotna levica pa bo uporabila svoj vpliv na pravosodje, ki se tudi že vpleta v spopad za to, kdo bo vodil vlado s sprožanjem postopkov proti opozicijskim politikom. Nadaljevalo se bo denimo sojenje v primeru Trenta, gre za politični proces, ki ga je z vrha KPK sprožil tja politično nastavljeni Goran Klemenčič, temelji pa tudi na čudaških ocenah sodne cenilke, ki jo najdemo v aferi Litijska, kjer je dvakrat povsem različno ocenila vrednost “sanjske” sodne stavbe, za preplačilo katere sta Robert Golob in Klemen Boštjančič tik pred novim letom “zrihatala” denar iz državnih rezervacij, ki nikakor ne bi smel biti porabljen za kupovanje nepremičnin države. Še najmanj pa za nekajkratno preplačilo v primerjavi s prodajo države iste nepremičnine zasebniku nekaj let prej. Da se je biznis zgodil, se je mestna občina Zorana Jankovića še s svetlobno hitrostjo odpovedala predkupni pravici, kar dodatno kaže, kako je bilo vse dogovorjeno na najvišjem nivoju.

V pogovoru pri Požarju sem opozoril, da z izvolitvijo Zorana Stevanovića še nikakor ni bila oblikovana vlada Janeza Janše in da so medijske zgodbe o tem spin za motivacijo sil Roberta Golob, ki ima vpliv na številna državna podjetja, največje medije, policijo in tožilstvo in bo vsa ta sredstva tudi uporabil, da bi oblast ohranil. Janša še nima vlade, še več, niti mandatarja še nimamo. Tega bo predsednica Nataša Pirc Musar parlamentu šele predlagala in, ker je levičarka, bo storila vse kar more, da to ne bi bil Janša. A zadnjo besedo bodo imeli poslanci. Celoten pogovor, ki je na koncu tudi o prevratu na Madžarski, kjer so leve in liberalne stranke doživela popoln poraz, a to pri nas tudi poskušajo prikazati kot poraz naše opozicije in lastno zmago, si lahko ogledate tukaj:

Eden od že jasnih primerov, kakšne zlorabe lahko pomeni napoved Roberta Goloba, da bodo s Svobodo storili vse, da ohranijo oblast, je skrajno nenavadno dogajanje ob Mateju Lahovniku, ki je znan po tem, da si upa kritizirati ravnanje vlade Robert Goloba in so se ga nenadoma lotili z medijsko zgodbo glasila Svobode Necenzurirani in represivnimi organi: