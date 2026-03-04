(AKTUALNO) Številni Slovenci na Bližnjem vzhodu še vedno čakajo na rešitev; Golobova vlada vnesla zgolj zmedo; prvo letalo končno poletelo iz Omana

Piše: Vida Kocjan

Na letališčih Bližnjega vzhoda slovenske družine, tudi z majhnimi otroki, čakajo že več kot 24 ur, da bi se lahko vkrcale na letalo proti domovini. Spijo kar na letališču. Ostali, tako iz Dubaja kot Omana, se vkrcujejo na lete, Slovenci pa čakajo. Nimajo nobenih informacij, noben jih ne kontaktira.

Živčnost je velika, vlada Roberta Goloba pa je z (najetimi) letali vnesla zgolj zmedo. Čakajoči so po naših podatkih utrujeni in besni.

Dejansko zadeve ne potekajo dobro pic.twitter.com/HfQv6sxl3Q — Tone Kajzer (fmr Ambassador) (@TKajzer) March 4, 2026

Potniki poročajo, da nihče iz konzulata ne odgovarja na njihove klice, ni obvestil, nobenega niso kontaktirali. Opozarjajo, da vladajoči lažejo in zavajajo, ko po televiziji govorijo drugače. Poudarjajo, da so slovenski potniki prepuščeni sami sebi in letalski družbi, s katero so pred tem leteli.

Po včerajšnjih zagotovilih vlade, kaj vse dela za naše sodržavljane na Bližnjem vzhodu, so nekateri upali na najboljše, zdaj pa tako.

Po včerajšnjih zagotovilih vlade, kaj vse dela za naše sodržavljane v Dubaju, sem upal na najboljše. Izvedel pa tole: https://t.co/gJ3WGOdkgM pic.twitter.com/5E2z5QaoeB — Edvard Kadič (@EdvardKadic) March 4, 2026

Včeraj smo izvedeli, da bo hrvaška vlada danes poslala štiri letala po svoje državljane v Dubaj, na podlagi dogovora med ministrom Grlić Radmanom in kolegi iz Emiratov. Kaj je bila pa slovenska rešitev? 10-urna ekskurzija čez puščavo do Omana in od tam domov. Ko bodo letalu iz Jordanije, ki ga je najela slovenska vlada, dovolili pristati na omanskem letališču.

Janez Janša je ob tem na X zapisal: »Slovenija res nima svoje letalske družbe in je zato težje reagirati v takih situacijah. Imamo pa (upam) prijatelje, predsednike vlad v državah, kjer letala imajo. In mnoga so na tleh, saj je na stotine komercialnih letov odpovedanih. V podobnih situacijah, tudi v času epidemije Covid19, smo poklicali prijatelje na Poljsko, Madžarsko, ZDA, Češko, Slovaško, Hrvaško… In so pomagali.«

✈️Slovenija res nima svoje letalske družbe in je zato težje reagirati v takih situacijah. Imamo pa (upam) prijatelje, predsednike vlad v državah, kjer letala imajo. In mnoga so na tleh, saj je na stotine komercialnih letov odpovedanih.

V podobnih situacijah, tudi v času epidemije… https://t.co/qJ4WCi59YN — Janez Janša (@JJansaSDS) March 3, 2026

Pogledi iz Švice.

Vsi puščajo slovensko levo ekstremistično vlado na cedilu. Sami ste ostali Slovenci. Sami. Ta vlada, Fajonova, Golob in Musarjeva so vas poslali v osamo. Macron: "nihče ne bo jokal za rablji svojega naroda."

Francozi razumejo, da ni vredu, da se mednarodno… https://t.co/3WMJxuQktF — Vid Mlakar (@VidMlakar) March 3, 2026

Slovenci, ki so zaradi vojne obtičali na Bližnjem vzhodu, naj bi se danes dopoldne po poročanju STA iz Maskata vrnili v Ljubljano. Med približno 140 potniki je tudi Boštjan Bavčar s sinom, ki opisuje veliko negotovost zaradi pomanjkanja informacij o poti in času prihoda. Sprva so jim sporočili, da bodo leteli prek Egipta, nato pa, da bo trasa spremenjena in bo vodila prek Amana in Jordanije, kjer potekajo zračni napadi.

Skupina okoli 40 Slovencev je bila najprej nastanjena v hotelu v Dubaju, nato pa so jih z avtobusi prepeljali v Oman. Pot je trajala skoraj ves dan, na meji so čakali približno štiri ure. Let, ki bi moral biti izveden že prejšnji večer, je bil prestavljen. Bavčar poudarja, da so bili potniki ves čas v stiku z zunanjim ministrstvom in veleposlaništvom, vendar tudi tam niso imeli natančnih informacij, kar je povzročalo dodatno zaskrbljenost.

V Dubaju so bili razmere po sobotnem napadu sprva mirne, a so slišali delovanje protizračne obrambe. Bavčar pravi, da se je osebno počutil varnega, pomembno pa mu je bilo, da se sin dobro počuti. V hotelu so zanje dobro poskrbeli, stroške dodatnega bivanja pa naj bi krila vlada Združenih arabskih emiratov. Največ težav je bilo po njegovem pri organizaciji evakuacije in pomanjkanju jasnih informacij.

Prvo letalo s slovenskimi potniki je končno poletelo iz Omana

Letalo, namenjeno prevozu prve skupine Slovencev iz Omana v Ljubljano, je z letališča v Maskatu končno le poletelo. Po podatkih s spletnih sledilnikov je šlo za letalo jordanske družbe Jordan Aviation, ki sprejme nekaj več kot 140 potnikov. V Oman je priletelo iz Amana, potem ko je šele ponoči dobilo dovoljenje za pristanek.

Slovenci, ki so bili iz Dubaja v Oman prepeljani z avtobusi, so na let čakali več ur. Sprva letalo v torek zvečer ni imelo dovoljenja za pristanek, zato je bil odhod prestavljen. Letalo je v Maskat prispelo okoli 7. ure po srednjeevropskem času, nato pa poletelo proti Sloveniji. Kdaj bo pristalo v Ljubljani, še ni znano. Po ocenah ministrstva let traja šest do sedem ur, vmes pa je predviden postanek.

Na ljubljanskem letališču so prihod leta, ki naj bi potoval prek Šarm el Šejka, najprej napovedali ob 6.55, nato pa večkrat prestavili objavo novih informacij. Te naj bi bile znane okoli 11. ure. Na območju Bližnjega vzhoda je zaradi vojne ujetih najmanj tisoč slovenskih državljanov, ki so jezni na nesposobno Golobovo vlado.

In upajo, da se vrnejo domov vsaj do volitev, da, kot nam je sporočil eden izmed razočaranih Slovencev, “pomagajo odstraniti z vlade te nesposobne kretene” …