Štepanjsko naselje vstalo proti novemu parkirnemu režimu Jankovića

Piše: Andrej Sekulović

V Ljubljani je prišlo do spora med Jankovićem in prebivalci Štepanjskega naselja, ki so jezni zaradi novega režima parkiranja. Civilna iniciativa Štepanjsko naselje je vložila dve tožbi proti MOL in zahtevek za zbor občanov. Občina ne popušča in vztraja pri novem režimu.

Mestna občina Ljubljana je sredi januarja letos spremenila režim parkiranja v Štepanjskem naselju, ki velja za eno največjih stanovanjskih sosesk v prestolnici. Uvedla je plačljivo parkiranje, dovolilnice za stanovalce, ki jih bo po prvem polletju treba plačevati, ter redno odvažanje nepravilno parkiranih vozil in izdajanje plačilnih nalogov tistim, ki ne upoštevajo novega režima. To pa je močno razburilo tamkajšnje stanovalce, ki so se odločno uprli novemu parkirnemu režimu. Trdijo namreč, da je ta situacijo poslabšal, namesto da bi jo izboljšal, saj številni prebivalci nimajo več kje parkirati, obenem pa se jim izrekajo kazni in jim avtomobile odvažajo s pajki. Tako je civilna Iniciativa za Štepanjsko naselje 9. februarja na Mestno občino Ljubljana vložila zahtevek za sklic zbora občanov četrtne skupnosti Golovec. Pred vložitvijo so podali tudi izjavo za javnost, v kateri so poudarili, da v naselju primanjkuje kar 956 parkirnih mest, obenem pa so tudi predlagali rešitve in predstavili svojo plat zgodbe. Dva dni kasneje, 11. februarja, pa je iniciativa vložila tudi dve tožbi proti Mestni občini Ljubljana. Gre za t. i. motenjsko tožbo in za tožbo o vznemirjanju lastninske pravice zaradi novega režima uporabe soseske.

Napad na parkomate

Plačljivo parkiranje je MOL v Štepanjskem naselju uvedla 12. januarja.Tamkajšnjim prebivalcem so zaradi nepravilnega parkiranja na zelenicah ali kolesarskih stezah redarji začeli pisati kazni, avtomobile so jim začeli odvažati pajki. Domačinom je novi režim začel povzročati preglavice, neznanec pa je udaril nazaj tako, da je v začetku februarja poškodoval tri parkomate in povzročil škodo v vrednosti več tisoč evrov. Župan Janković, ki ne popušča, je incident označil za vandalizem in poudaril, da novega režima ne bo preklical. Čeprav se je sestal s prebivalci, občina še naprej zagovarja novi režim. Janković je sicer napovedal, da naj bi se v kratkem odprlo dodatnih sto parkirnih mest, kar naj bi pomenilo, da se bo število parkirnih mest povečalo na 2.200, kolikor je tudi stanovanj. Občina naj bi dodelila eno parkirno dovolilnico na stanovanje, Jankovića pa prav nič ne zanima, da imajo danes gospodinjstva zaradi tempa sodobnega življenja, služb in drugih obveznosti velikokrat po dva ali več avtomobilov. Glede tega je preprosto dejal, da bodo domačini pač morali zmanjšati število avtomobilov.

Domačini pripravljeni stopnjevati pritisk

Predstavniki Iniciative za Štepanjsko naselje pa se nikakor ne strinjajo z županom, saj so lastnoročno prešteli parkirna mesta ter ugotovili, da jih ne primanjkuje le sto, temveč skoraj tisoč. Klemen Fajs, eden od članov iniciative, je za naš medij povedal, da so se odločili za sklic zbora občanov, ker na občini ni bilo posluha za njihove težave: »Že prvi teden novega režima, ko so se začeli odvozi in redarske kazni – do zdaj jih je bilo po moji oceni pobranih že za sto tisoč evrov –, je bilo jasno, da bo sistem nevzdržen. Kljub temu nam občina ne prihaja naproti z morebitnimi idejami, kako omiliti pritisk. Zaradi tega smo se odločili, da nam preostane le, da sami skličemo zbor občanov, ki je manifestacija neposredne demokracije, in zahtevamo spremembe v okviru gospodarjenja s prostorom. Torej, da se zagotovijo dodatne parkirne zmogljivosti in da se teror, s katerim se trenutno soočamo, začasno omili in naposled tudi konča.« Ob tem Fajs dodaja, da so pripravljeni stopnjevati pritisk: »Če se bo občina odzvala, to ne bo potrebno, a če bo zavlačevala s postopki sklica zbora občanov, denimo če bo določila datum za zbor šele čez dva meseca, medtem pa se bo redarski teror nadaljeval, potem bomo razmišljali o stopnjevanju pritiska.«

Stanje nevzdržno, občani predlagajo rešitve

V izjavi ob vložitvi zahteve za zbor občanov je iniciativa izpostavila, da je stanje na terenu nevzdržno in da nočejo še enega obiska Jankovića, ki jim bo znova enostransko povedal, da sprememb ne bo. Zbor občanov jim omogoča formalni okvir, znotraj katerega bodo lahko neposredno sprejemali in predlagali odločitve o bivanju v svoji soseski v skladu z demokratičnimi vrednotami. Poudarili so, da spremembe negativno vplivajo na vse prebivalce, najbolj pa na družine in starejše ljudi z omejeno mobilnostjo.

Član iniciative Borut Hočevar je ob tem predstavil nekaj predlogov, kako omiliti trenutno stanje. Občina bi se denimo lahko dogovorila z lastniki zasebnih parkirišč trgovskih centrov, javnih ustanov in športnih dvoran, da omogočijo parkiranje v večernih urah. Prav tako bi lahko kratkoročno zajezili trenutno problematiko s prometno preureditvijo nekaterih dvosmernih v enosmerne ulice, kar bi omogočilo prostor za bočno parkiranje ob strani cest. S primerno signalizacijo pa bi lahko uredili dodatna nočna parkirna mesta tudi na dvosmernih ulicah in na občinskih parkiriščih.

V imenu iniciative je spregovoril tudi Ivan Kukuljan, ki je obravnaval nekatere okoljevarstvene aspekte. Poudaril je, da se sicer strinjajo z zelenim prehodom, a da gre pri tem za obširen in dolgotrajen razvoj, ki ga občinska uprava ne more vsiljevati le eni soseski v celotnem mestu. Dejal je tudi, da predlagana ureditev parkirnih mest ne bi spodbujala večje porabe fosilnih goriv. V nadaljevanju je poudaril, da so se prebivalci Štepanjskega naselja prisiljeni zanašati na avtomobile zaradi slabih povezav javnega prometa. Izpostavil je, da pot do le dva kilometra oddaljenega centra BTC z javnim prevozom traja 40 minut ali več.

Iniciativa vložila dve tožbi proti občini

Kot rečeno, je iniciativa proti občini vložila tudi dve tožbi, za kateri je v le nekaj dneh zbrala več kot 700 pooblastil, kar predstavlja več kot tretjino vseh stanovanj. Kot so navedli, novi parkirni režim in režim območij za pešce »na grob način omejujeta življenje občanov in posegata v zemljišča Štepanjskega naselja, ki glede na zasnovo soseske in njihovo dosedanjo uporabo pripadajo etažnim lastnikom«. Opozarjajo, da prebivalci že 50 let uporabljajo parkirišča, zelenice in dovozne poti kot sestavni del svojih stanovanj ter da so za parkirišča in okolico tudi sami skrbeli: »Risali smo parkirne črte, čistili listje s parkirišč, jih plužili. Naenkrat smo v spalnem naselju, kamor se vsak dan vračamo po svojih delavnikih, primorani v plačevanje parkirnine, v soočanje z neumornim postopanjem redarjev, ki pišejo kazni in odvažajo naše avtomobile.« Ob tem dodajajo, da jim novi količki preprečujejo dostop do stanovanj in da starejši, kot tudi starši z bolnimi otroki, kar naenkrat ne morejo več normalno dostopati z vozilom do svojih domov.

»Prebivalci smo se zato odločili uporabiti pravna sredstva, ki so nam na voljo, da se zaščitimo pred občinskim poseganjem v naša življenja in naš življenjski prostor,« so dodali. Prav tako nekateri med njimi opozarjajo, da trenutni postopki po zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih zemljiščih pomenijo, da občina ne sme izvajati posegov, dokler lastninska vprašanja ne bodo pravno zaključena in postopki končani.