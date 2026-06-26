Ste vedeli, da davkoplačevalci plačujemo Inštitut za študije stanovanj in prostora?

Piše: A. S. (Nova24TV.si)

Interventni paket zakonov napoveduje nižjo obdavčitev najemnin, temu pa nasprotujejo nevladniki. Jih skrbi za lastne žepe?

Interventni zakon, ki še ni v veljali in ki so ga levičarji skušali sabotirati z referendumom, bo posegal tudi na področje nepremičnin, saj za kar 10 odstotkov znižuje obdavčitev za oddajanje najemniških stanovanj, če bo najemnik mlada družina. Davek sedaj znaša 25 odstotkov, po novem pa bo znašal 15 odstotkov.

Čeprav menita, da zakon ne bo prinesel nekih večjih sprememb, vsaj ne kratkoročnih, profesorica in specialistka za področje nepremičnin z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani Andreja Cirman ter predsednik predsednik Slovenskega nepremičninskega združenja Marko Novak, verjameta, da je zakon korak v pravo smer. O tem sta spregovorila za novičarski portal MMC RTV Slovenije.

Izpostavljata, da bo z nižjim davkom zakon vnesel več reda v sistem. Pridružila pa se jim je tudi tretja sogovornica, Maša Hawlina iz nevladnega Inštituta za študije stanovanj in prostora, ki se z njima niti najmanj ne strinja in močno nasprotuje znižanju davkov za mlade družine, ki hočejo najeti stanovanje.

Da je znižanje obdavčitve najemnin dobra odločitev, pravi Cirman, saj bo zaradi znižanja davčnih stopenj ugodnejše tudi oddajanje prek norminiranega samostojnega podjetja. To bo zmanjšalo obseg sive ekonomije na najemniškem trgu, saj je, če so davki nižji, bistveno zniža tudi namen prikrivanja prihodkov in s tem povezanega tveganja med ljudmi. No, Hawlina pa ima popolnoma nasprotno mnenje, saj pravi, češ da gre pri tem zakonu samo za “skrajni populizem in darilo lastnikom.” Nadalje trdi, da naj bi bili tudi na stanovanjskem področju ukrepi interventnega zakona slabi, saj da “ustvarjajo ugodnejše pogoje za špekulativno izkoriščanje stanovanj”.

Vendar pa se za ostro kritiko nevladnice morebiti skrivajo bolj osebni interesi od boja proti špekulantom. Kot je na družbenem omrežju X izpostavil bivši minister, analitik in univerzitetni profesor Matej Lahovnik, je Inštitut za študije stanovanj in prostora prejel v času vlade Roberta Goloba od Ministrstva za solidarno prihodnost, ki ga je vodil skrajni levičar Simon Maljevac kar 20.616 evrov, od Ministrstva za okolje in prostor pa 10.000 evrov. Kot poudarja Lahovnik, pa bi manjši davki pomenili tudi, da se za razpise, preko katerih si inštitut polni žepe, nameni precej manj denarja. Očitno, kot po navadi, ravno v tem grmu tiči zajec.