Srebrna nit ne bo odnehala: pritožila se bo na vrhovno sodišče

Piše: G. B.

Pojasnili so, da niso pristojni za odločanje o domnevnih nepravilnostih v referendumski kampanji.

Državna volilna komisija je danes zavrgla ugovor združenja Srebrna nit in volivca Bogdana Biščaka po referendumu o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.

Ugovor združenja so posebej zavrgli, ker ugovor lahko vloži le posamezni volivec. Prav tako je komisija zavrgla ugovor več volivcev in članov združenja, kot razlog pa navedla, da je prispel po poteku roka.

Predsednik komisije Peter Golob je povedal, da vsak volivec lahko v 15 dneh od objave končnega izida referenduma v Uradnem listu vloži tožbo na vrhovno sodišče. Bogdan Biščak je novinarjem povedal, da bo to tudi storil.

Pobudnik referenduma o zakonu Aleš Primc pa je v izjavi dejal, da če ne spoštujemo izidov referendumov, je ogrožen celotni politični in pravni sistem.

Izid referenduma je tako veljaven, vendar je sedaj vse v rokah vrhovnega sodišča.