Spisek 136 zaslužnih z dodatki k pokojninam in dedičev teh dodatkov

Po odločbi informacijske pooblaščenke, da mora ZPIZ javnosti razkriti imena in priimke 136 državljanov in njihovih dedičev, ki smo jim leta 2022 povprečno vsakemu doplačali po 6.757 evrov k pokojninam za zasluge, so mi spisek iz vlade poslali.

Na njem je 79 prejemnikov dodatkov za posebne zasluge k pokojninam, povprečno je vsak od njih iz državnega proračuna leta 2022 dobil 8.485 evrov vladno določenega darila in 57 dedičev, vsak od njih je tisto leto dobil 4.362 evrov dodatka po umrlem zaslužnem državljanu. Dedovanja zakon iz časov socializma, po katerem dodatke vlade delijo, ne vsebuje, z pokojninsko reformo je bilo dedovanje dodatkov za zasluge dodatno v prejšnjem desetletju. Odločitve o tem sprejema kar ZPIZ in o prejemnikih ne obvešča javnosti. Zakon iz leta 1974 pa zahteva, da morajo biti vsi prejemniki, tudi družinski člani, ki jim po osnovnem besedilu dodatek lahko dodeli vlada (in ne ZPIZ) javno objavljeni.

V odgovoru iz ZPIZ opozarjajo, da je del prejemnikov dodatkov danes več ne dobiva, ker so umrli. To pomeni tudi, da so po njih lahko privilegij podedovali bližnji.

Celoten spisek, kot so mi ga poslali, je takšen:

Uživalci izjemnih pokojnin po ZIPO, ki so bili zajeti v obračun obveznosti RS za leto 2022:

Priimek Ime SIMČIČ ZORKO BENEDIK IVAN SOUČEK JURIJ ZELENKO KAREL MEJAČ JANEZ ŠTUHEC IGOR AJDIČ ALOJZ JOVANOVIČ PETER DOBRIN JOŽE DOBNIK KOMAC ROZALIJA JAVORNIK FRANC REBOLJ-LAPKOVSKY MATEJA ŽORGA ALJOŠA-BORUT KOSI RUDA GRAFENAUER NIKOLAJ MODER-SAJE ALENKA SKALAR JUDITA CERAR MIROSLAV PARMA BRUNO BERGER ALEŠ KUŠLJAN STANE HOČEVAR SONJA BALOH MIHA DEDOVIČ-VRHOVEC MAGDALENA MUCK-STUPICA MARIJA-HELENA PETJE ANTON SAJKO MAKS DANEU IVO KOVAČ MAGDALENA LASAN MOJMIR KOSI IVO VIDMAR VOJKO TAUFER VENO BARIŠIČ ZDRAVKO JELNIKAR MARTINA-IVANA POVŠE JANEZ MIKLAVŽ GODINA KARPO DEKLEVA MILAN BASSIN BORUT ROMEO PAVALEC RADOSLAV BAVCON-ŽAGAR DANICA ŠLIBAR JOŽE STARC NIVES GLAVAK BOŽENA KRISTL DR.STANKO FAVRELIERE LANE JEŽ JAKOB KIAR-MEŠKO STAN JAVORŠEK MARIJA ROT BOŽIDAR FRANJO POTOČNIK STANKO TRAMPUŠ VILJEM LEBIČ LOJZE POLIČ RADKO LORENZ MATIJA ŠROT MARTIN STANISLAV MINU KJUDER MARIJA KERBLER STOJAN KOGOJ OSKAR ANDREJ GRUBAR BRANKO OGNJANOVIČ ZLATA SLANA FRANC MATIČIČ JANEZ TOMŠIČ MARJAN BERTOK BIBIJANA COLJA ALOJZ VIDMAR MARUŠA ŠTRUKELJ MILAN RUDOLF FRANC ŠUGMAN MAJA JEMEC ANDREJ TRŠAR DRAGO MAKAROVIČ SVETLANA SLIVNIKER-BELANTIČ VIDA FRITZ ERVIN BAČKO MARJAN ŠETINC JANKO ROBAR DORIN FILIP KURENT ANDREJ

Uživalci družinske/vdovske pokojnine, ki so bili zajeti v obračun RS za leto 2022:

Priimek Ime HAFNER ANICA MILATIČ POLAK MARIJAN MATUL MARTA TURK TATJANA HRIBAR BRANKA TATJANA RAVBAR STANISLAVA MARTINA LESKOVEC BRONISLAVA KOMEL SONJA HLADNIK MARJETKA SPACAL METKA BORČIĆ IDA POGAČNIK ARNIČ MARINKA VUKOVIĆ ANGELA ALEKSANDROV POGAČNIK NINA PAHOR MARIJA ŽERJAV NEŽA SEVER MAJDA LESKOVIC KERŠEVAN VERA GROO KOZAK JOLANTA RADOVAN IGOR BENEDIČIČ BREDA VALENTINČIČ TEREZIJA BOGATAJ GRADIŠNIK KATARINA ELIZABETA MAKUC ANTONIJA POMENIČ MARIJA ZDOVC MARICA KODRIČ TEREZIJA PLUT BRAVNIČAR JASNA JAKOPIN SILVA MAHNIČ MIHAELA PEČAR FRANČIŠKA LESKOVEC ANA OVEN ANGELA LUZNAR ERNA VERSTOVŠEK HABJAN BREDA KATONA ZAJC JERNEJA PETRICA LJILJANA LUGARIČ VERONIKA KRALJ BREDA RAMOVŠ ŠTEFANIJA ŠELIGO LIDIJA JEGLIČ FILIP FISTROVIČ BARBARA SUHOVERŠNIK STANISLAV POLJANŠEK HERMINA NOVAK IVANKA PERKO PAVLINA ŠPAROVEC MODER ANICA KRISTAN HANC BOGOMILA ŠPACAPAN ALOJZIJA PETERNELJ JULIJANA ČERNE MARIJA ŠENICA TEREZIJA SLAMNIK IVANA ANA MARUŠIČ MATEJ FRANCELJ CVETKA ŠPIK ELDA

Obvestilo ZPIZ, da po odločitvi informacijske pooblaščenke javnosti vendarle predstavijo podatke, ki sem ga iz UKOM-a prejel ob spisku in je znova brez podpisnika, je bilo takšno: