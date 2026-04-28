Drugi krog za predlaganje kandidata za mandatarja bo stekel 6. maja, to je dan po seznanitvi DZ z obvestilom predsednice republike Nataše Pirc Musar, da v prvem krogu kandidata ne bo predlagala. V drugem krogu lahko poleg predsednice kandidata predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj deset poslancev.

Kolegij predsednika DZ Zorana Stevanovića je namreč danes odločil, da bo izredna seja DZ s seznanitvijo z omenjenim obvestilom predsednice republike v torek, 5. maja.

V skladu z ustavo in poslovnikom DZ bo tako začel teči 14-dnevni rok za drugi krog, v katerem lahko svojega kandidata za predsednika vlade poleg predsednika republike predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj deset poslancev. Ta rok prične teči naslednji dan po seznanitvi DZ, je navedeno na spletnih straneh DZ.

Volitve o kandidatu ali kandidatih za predsednika vlade v drugem krogu se po poslovniku DZ opravijo najprej 48 ur in najkasneje sedem dni po preteku roka za predložitev kandidatur v drugem krogu. Če je vloženih več predlogov kandidatur, se glasuje o vsakem kandidatu posebej. Najprej se glasuje o kandidatu, ki ga je predlagal predsednik republike. Če ta ni izvoljen, se glasuje o drugih kandidatih po vrstnem redu vložitve predlogov. Če ni izvoljen noben kandidat, lahko DZ sklene, da se izvedejo ponovne volitve predsednika vlade, in sicer najprej 48 ur in najpozneje sedem dni po sprejemu tega sklepa.

Predsednica republike je namreč v soboto na novinarski konferenci sporočila, da v prvem krogu ne bo predlagala kandidata za predsednika vlade, saj da se večinska podpora v pogovorih, ki jih je vodila s poslanskimi skupinami, ne izkazuje nikomur, kandidata za vodenje manjšinske vlade pa ne želi predlagati.