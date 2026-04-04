Sova trdi: “Ne ukvarjamo se s politiko.”

Po tem, ko je Sova v času kampanje pred volitvami poslancev sodelovala v spinu Svobode Roberta Goloba proti SDS Janeza Janše, da bi ga prikazali kot veleizdajalca, ki bi naj naročil ali pa vsaj pomagal pri razkrivanju koruptivnih ravnanj naših oblasti tujcem iz Izraela, s to nenavadno dejavnostjo pa je šef Sove Joško Kadivnik nadaljeval tudi še po volitvah, ko je javno razglasil, kako je sprožil postopke na policiji proti nekakšni paraobveščevalni službi, ki so jo odkrili na poti k SDS, iz Sove zdaj zanikajo, da bi se ukvarjali s obveščevalnim spremljanjem političnih strank in torej propagando za politično stranko, ki je nastavila direktorja Sove.
Kak učinek so imeli iz Sove, smo lahko spremljali tudi nedavno v vprašanjih Tanje Starič na TVS predsedniku NSi Jerneju Vrtovcu, ali lahko tudi po najnovejše ugotovitvah v aferi Black Cube (čeprav ni bilo nič res novega, le vrtenje spina) še sodeluje z Janezom Janšo in SDS. Iz Sove zdaj trdijo, da se ne ukvarjajo z notranjepolitično dejavnostjo ali da bi obveščevalno spremljali posamezne stranke. Tako so to zapisali:
“Spoštovani,
prilagamo izjavo Slovenske obveščevalno-varnostne agencije v zvezi z domnevnim spremljanjem političnih strank oziroma njihovih predstavnikov.
»Zaradi javno izrečenih namigovanj ali trditev o domnevnih nadzornih aktivnostih agencije (spremljanje predstavnikov političnih strank) agencija pojasnjuje, da so pristojnosti Slovenske obveščevalno-varnostne agencije jasno določene v 2. členu Zakona o Sovi, prav tako tudi pogoji za izvajanje posebnih oblik pridobivanja podatkov (19. do 24. člen Zakona o Sovi). Agencija deluje v okviru veljavne zakonodaje z jasno opredeljenim ciljem – zagotavljanje nacionalne varnosti Republike Slovenije in njenih vitalnih interesov.
Namigovanja na zlorabo agencije ali njeno nezakonito delovanje najostreje in v celoti zavračamo ter poudarjamo, da agencija ni spremljala in ne spremlja političnih strank.
Glede na ugotovitve o delovanju tuje paraobveščevalne, torej zasebne obveščevalne agencije v povezavi s Slovenijo, je izjemno pomembno, da se vsako sumljivo ravnanje ali okoliščina s predložitvijo dokazil nemudoma prijavi policiji, o zaznanih ravnanjih ali okoliščinah pa se lahko obvesti tudi Komisijo za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Le s pravočasnim obveščanjem pristojnih organov se lahko preveri vsa dejstva in ustrezno ukrepa.«”