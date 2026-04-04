Sova trdi: “Ne ukvarjamo se s politiko.”

Po tem, ko je Sova v času kampanje pred volitvami poslancev sodelovala v spinu Svobode Roberta Goloba proti SDS Janeza Janše, da bi ga prikazali kot veleizdajalca, ki bi naj naročil ali pa vsaj pomagal pri razkrivanju koruptivnih ravnanj naših oblasti tujcem iz Izraela, s to nenavadno dejavnostjo pa je šef Sove Joško Kadivnik nadaljeval tudi še po volitvah, ko je javno razglasil, kako je sprožil postopke na policiji proti nekakšni paraobveščevalni službi, ki so jo odkrili na poti k SDS, iz Sove zdaj zanikajo, da bi se ukvarjali s obveščevalnim spremljanjem političnih strank in torej propagando za politično stranko, ki je nastavila direktorja Sove.

Kak učinek so imeli iz Sove, smo lahko spremljali tudi nedavno v vprašanjih Tanje Starič na TVS predsedniku NSi Jerneju Vrtovcu, ali lahko tudi po najnovejše ugotovitvah v aferi Black Cube (čeprav ni bilo nič res novega, le vrtenje spina) še sodeluje z Janezom Janšo in SDS. Iz Sove zdaj trdijo, da se ne ukvarjajo z notranjepolitično dejavnostjo ali da bi obveščevalno spremljali posamezne stranke. Tako so to zapisali: